蘇巧慧出席土城親子水上活動 盼孩子玩中學、學中玩

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到土城出席新北市議員參選人吳昇翰舉辦的「翰你FUN暑假：河馬氣墊水樂園」親子活動。蘇巧慧表示，吳昇翰擁有豐富的地方服務經驗，長期深耕土城，也十分關心親子家庭的需求，自己長期關注親子議題，今年也陸續在新北各地舉辦「水獺媽媽樂園」，就是希望透過「學中玩、玩中學」的方式，讓孩子從遊戲中探索、從體驗中學習，快樂地認識這個世界。

蘇巧慧表示，孩子的學習不能只限定在教室裡，更能透過遊戲、運動及親子互動，學習如何探索，以及互相合作。這也是她一直希望，能夠把更多有趣的學習體驗帶到孩子身邊，讓學習不只是坐在教室內，而是融入生活中的每一個角落。

蘇巧慧說，她六年前成立水獺媽媽巧巧話Podcast頻道，就是透過說故事的方式陪伴孩子成長、學台語，至今已講了超過360集的故事。今年更陸續在板橋、林口、淡水、汐止、鶯歌、中和及土城等地舉辦水獺媽媽樂園，把互動式機台、新北願景大拼圖，甚至來自不同領域的表演者帶到現場，希望讓孩子能夠玩中學、學中玩，在快樂的過程中學習各種知識，也更加認識自己生活的新北市。

蘇巧慧大讚吳昇翰長期投入地方服務，累積豐富的基層經驗，對土城的大小事相當熟悉，會是新世代議員的即戰力。蘇巧慧表示，捷運三鶯線已於今年6月30日正式通車，從頂埔站出發，進一步串聯土城、三峽、鶯歌生活圈；而斬龍山遺址文化公園對面的「土城司法園區」，在立法委員吳琪銘大力推動下持續建設當中，未來不僅將成為司法機關的重要基地，還有設置「親子特色森林公園」，提供市民更多休閒遊憩空間。

蘇巧慧表示，土城正在快速發展，她會持續把各項重大建設接續完成，也期待未來能和吳昇翰攜手合作，加速司法園區建置，並緊盯捷運土城樹林線、國道3號增設金城交流道等重大交通建設進度，進一步完善在地交通、休憩環境，讓土城不只是交通更加便利，更要有豐富的休閒生活、完善的公共空間。