張峻邀童子賢助改革、魏嘉賢開箱未來基地 游淑貞提長照政策

花蓮縣長參選人張峻邀請企業家童子賢擔任「花蓮改革治理聯盟」召集人，盼徹底翻轉花蓮；無黨籍魏嘉賢競選總部「未來基地」今天開箱，以大步向前為主軸，規劃6大政策展示區；國民黨游淑貞提出6大長照與部落照顧政策。

九合一選舉漸近，花蓮縣長參選人均馬不停蹄跑行程尋求選民支持。無黨籍張峻籌組「花蓮改革治理聯盟」，邀請花蓮人童子賢擔任「花蓮改革治理聯盟」召集人，張峻致贈聘書，感謝童子賢願為家鄉貢獻專業。

張峻指出，改革團隊廣納交通、教育、農業、觀光、社福、韌性城市及環境永續等產官學研專家，將共同檢視政策白皮書，形成具體行動方案，讓花蓮的治理專業透明，破除施政僅由少數人喜好決定的舊路，徹底翻轉花蓮。

張峻表示，童子賢在花蓮瑞穗鄉富源村成長，專科北上就學，學有所長，工程師創業，先後創辦華碩電腦、和碩科技，上市公司經營有成、身價非凡，也獲頒國立東華大學理工學院名譽博士；理工出身，長年支持文化藝術不遺餘力，包括出資支持誠品書店、資助偏鄉教育、贊助國內各藝文團體、投資台灣文創產業、捐獻東華大學成立楊牧文學獎等，長期捐款花蓮幫助弱勢，也協力藍綠陣營智庫，是一位跨黨派、跨領域成功企業家。

魏嘉賢競選總部「未來基地」不只是競選工作據點，更希望成為一個屬於花蓮人公共空間，魏嘉賢表示，將邀請鄉親走進來、坐下來、說出自己想法，「不是只有候選人說，更重要的是聽花蓮人說。」

「如果你可以改變花蓮一件事，你最希望改變什麼？」基地入口特別設置「花蓮進步許願牆」，邀請民眾親手寫下對家鄉期待；空間規劃「人生、安全、交通、觀光、智慧、族群」6大政策展示區，並呈現治理革新、宜居家鄉、共榮共好、世代永續4大施政主軸與12項行動方案。魏嘉賢強調，政策不能只是厚厚一疊政見，而要讓大家看得懂、可以問，更可以提出不同意見。

游淑貞則是出席新城鄉公所舉辦的「原住民族教會推動Milihay族語詩歌禮讚暨文化交流活動」後，提出6大長照與部落照顧政策，將以「強化政策工具、權責整合、在地服務」為方向，結合花蓮原住民族政策白皮書的「文化治理、部落共好」理念，整合醫療、社福、原民及文化健康站資源，打造符合花蓮城鄉及部落需求的照顧體系。

游淑貞表示，「照顧一位長者，不只是照顧他的健康，也是在守護他身上承載的族語、文化與一整個世代的記憶」，未來將在依法行政基礎上，尊重原住民族文化自治與文化表達權，讓醫療、長照、社福、文化及防災資源真正走進部落，打造「文化有根、照顧到位、世代共好」的花蓮。