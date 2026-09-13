彰化3縣長參選人同台簽教育承諾 齊喊減少行政、尊重專業

彰化教師工會今天舉辦「2026年彰化縣長候選人教育政策承諾書」活動，民進黨彰化縣長參選人陳素月、國民黨參選人魏平政及無黨籍參選人邱建富均親自出席，陳素月指出將恢復「校校有保全」，魏平政認為非每校都需要，應以申請制，但希望將現有班班有鮮乳改為與超商配合，降低管理教師負擔；邱建富則提出提高教師節禮金到1千元。

教師工會提出13項訴求，包括落實法令規定、充足學校正式編制，改善教師授課及兼任行政授課時數，落實行政減量與加班精神，並調高課後照顧、第八節及寒暑假鐘點費，另包括幼幼班師生比調整為1比6、班班有雙師等，希望改善教師工作環境及學生受教品質。

校園安全部分，陳素月主張恢復「一校一保全」，並結合智慧監控網絡與警政連線，強化校園安全；魏平政則認為校安保全確有必要，但應採申請制，由有需求的學校依實際狀況申請專業人力。她另主張增設國際雙語實驗學校，並複製鹿江中小學經驗。

現場教師也反映，目前校園鮮奶發放增加學校行政及管理負擔。魏平政表示，若當選，希望未來能與超商合作，降低學校在鮮奶發放及管理上的負擔。

陳素月對教師工會13項訴求原則上支持，但涉及經費部分態度較為謹慎。她表示，對教育絕對支持，也尊重教師專業，不過涉及經費的訴求仍需審慎評估，原先也希望相關文字能進一步修改後再簽署，最後仍當場簽署表達支持。

魏平政則提出「教育零負擔、安全零死角、學習零落差」等教育政策主軸，強調降低育兒負擔、改善教育環境。除了校安保全採申請制外，他也主張學校應有專業輔導資源，並透過減授教師鐘點、導入智慧工具，減少教師教學及行政負擔；縣府也應提供法務、心理輔導及社工等資源，成為教師後盾。

邱建富則以「將時間還給教師」為教育政策主軸，主張讓教師專注教學、減少行政負擔，並增加校園助理員、社工師等人力，逐步降低班級人數；教師節禮金也希望每年提高至1000元。

邱建富表示，老師不會被AI取代，而是要站在AI前面，帶領孩子學習如何活用AI、面對時代變化。此外，他主張縮短城鄉教育差距，讓各校都能發展特色，不希望彰化教育資源集中在少數明星學校；他也計畫將免費營養午餐延伸至高中。

彰化教師工會今天舉辦「2026年彰化縣長候選人教育政策承諾書」活動，國民黨彰化縣長參選人魏平政當場簽署。記者林敬家／攝影