快訊

洗完澡沖熱水還冷水？專家揭「防霉關鍵」：錯1步濕氣全吹進客廳

亞運男籃／關鍵戰22分大勝卡達 中華隊晉級8強

如何預防失智、保持大腦健康？神經科醫揭6個護腦習慣：社交最能刺激大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化3縣長參選人同台簽教育承諾 齊喊減少行政、尊重專業

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化教師工會今天舉辦「2026年彰化縣長候選人教育政策承諾書」活動，民進黨彰化縣長參選人陳素月當場簽署。記者林敬家／攝影
彰化教師工會今天舉辦「2026年彰化縣長候選人教育政策承諾書」活動，民進黨彰化縣長參選人陳素月當場簽署。記者林敬家／攝影

彰化教師工會今天舉辦「2026年彰化縣長候選人教育政策承諾書」活動，民進黨彰化縣長參選人陳素月、國民黨參選人魏平政及無黨籍參選人邱建富均親自出席，陳素月指出將恢復「校校有保全」，魏平政認為非每校都需要，應以申請制，但希望將現有班班有鮮乳改為與超商配合，降低管理教師負擔；邱建富則提出提高教師節禮金到1千元。

2026九合一選舉

教師工會提出13項訴求，包括落實法令規定、充足學校正式編制，改善教師授課及兼任行政授課時數，落實行政減量與加班精神，並調高課後照顧、第八節及寒暑假鐘點費，另包括幼幼班師生比調整為1比6、班班有雙師等，希望改善教師工作環境及學生受教品質。

校園安全部分，陳素月主張恢復「一校一保全」，並結合智慧監控網絡與警政連線，強化校園安全；魏平政則認為校安保全確有必要，但應採申請制，由有需求的學校依實際狀況申請專業人力。她另主張增設國際雙語實驗學校，並複製鹿江中小學經驗。

現場教師也反映，目前校園鮮奶發放增加學校行政及管理負擔。魏平政表示，若當選，希望未來能與超商合作，降低學校在鮮奶發放及管理上的負擔。

陳素月對教師工會13項訴求原則上支持，但涉及經費部分態度較為謹慎。她表示，對教育絕對支持，也尊重教師專業，不過涉及經費的訴求仍需審慎評估，原先也希望相關文字能進一步修改後再簽署，最後仍當場簽署表達支持。

魏平政則提出「教育零負擔、安全零死角、學習零落差」等教育政策主軸，強調降低育兒負擔、改善教育環境。除了校安保全採申請制外，他也主張學校應有專業輔導資源，並透過減授教師鐘點、導入智慧工具，減少教師教學及行政負擔；縣府也應提供法務、心理輔導及社工等資源，成為教師後盾。

邱建富則以「將時間還給教師」為教育政策主軸，主張讓教師專注教學、減少行政負擔，並增加校園助理員、社工師等人力，逐步降低班級人數；教師節禮金也希望每年提高至1000元。

邱建富表示，老師不會被AI取代，而是要站在AI前面，帶領孩子學習如何活用AI、面對時代變化。此外，他主張縮短城鄉教育差距，讓各校都能發展特色，不希望彰化教育資源集中在少數明星學校；他也計畫將免費營養午餐延伸至高中。

彰化教師工會今天舉辦「2026年彰化縣長候選人教育政策承諾書」活動，國民黨彰化縣長參選人魏平政當場簽署。記者林敬家／攝影
彰化教師工會今天舉辦「2026年彰化縣長候選人教育政策承諾書」活動，國民黨彰化縣長參選人魏平政當場簽署。記者林敬家／攝影

彰化教師工會今天舉辦「2026年彰化縣長候選人教育政策承諾書」活動，無黨籍彰化縣長參選人邱建富當場簽署。記者林敬家／攝影
彰化教師工會今天舉辦「2026年彰化縣長候選人教育政策承諾書」活動，無黨籍彰化縣長參選人邱建富當場簽署。記者林敬家／攝影

教育 邱建富 2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳素月 魏平政

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教師校外導護成「人肉盾牌」 9大教師工會籲各縣市引進專責人力

校長遭霸凌投訴153件！逾9成3竟來自教職員 團體提三大訴求

教長開學首日稱教師聘任率逾99% 9大教師工會：超鐘點撐出的數字假象

教團呼籲立法 保障教師離線權

相關新聞

盧秀燕痛斥執政黨濫用司法和行政資源 呼籲不畏權勢、成立在野大聯盟

無黨籍台中市議員徐瑄灃今天在潭子區舉辦競選連任感恩茶會，台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣到場助講，國民黨立委楊瓊瓔也到場，盧秀燕送徐瑄灃一盆檸檬，象徵在野大聯盟，盧秀燕呼籲成立在野大聯盟，她說執政黨濫用司法資源和行政資源，我們要不畏權勢，為國家人民奮鬥。

蘇巧慧稱「在蔡英文基礎上加油」 蔡英文妙回：你常忘了你爸！

2026選情持續升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到新店舉行山友後援會成立大會，再度找來前總統蔡英文助陣。蔡英文致詞時提到自己2010選過新北市長，當時力挺山友沒有今天這麼多，蘇巧慧直呼「現在是在你的基礎之上、一起繼續努力」，蔡英文妙回「你常常忘了你爸啦！」，引發現場哄堂大笑。

彰化3縣長參選人同台簽教育承諾 齊喊減少行政、尊重專業

彰化教師工會今天舉辦「2026年彰化縣長候選人教育政策承諾書」活動，民進黨彰化縣長參選人陳素月、國民黨參選人魏平政及無黨籍參選人邱建富均親自出席，陳素月指出將恢復「校校有保全」，魏平政認為非每校都需要，應以申請制，但希望將現有班班有鮮乳改為與超商配合，降低管理教師負擔；邱建富則提出提高教師節禮金到1千元。

海線競總成立前熱身 何欣純輔選大雅：2026勝選從台中開始

民進黨台中市長參選人何欣純今天下午將成立海線競選總部，上午先到大雅輔選議員參選人陳映辰。何說，2026年不只是她和議員參選人的選舉，而是決戰中台灣，勝選就從台中開始，延續到2028年，讓台灣民主自由這條路繼續下去。

鄭朝方好感度領先 徐欣瑩反擊：人民更厭惡金權政治

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天出席黨部活動，對於有民調顯示競選對手、民進黨鄭朝方的好感度領先，她受訪表示，與其關注好感度，人民對金權政治的厭惡度才是政治人物最應該重視的問題，「我也相信新竹縣民絕對不願意再回到家族利益把持的回頭路」。

蘇巧慧、李四川同場不同框 前後差10分鐘錯開中和健行活動

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川今上午先後出席中和烘爐地國際獅子會300B2區「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，兩人雖都排定同一場活動，行程卻完全錯開。蘇巧慧上午8時到場、8時40分離開，李四川則約8時50分抵達，前後僅差約10分鐘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。