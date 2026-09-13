「捷潔」雙姝合體掃街！黃捷跨區挺潘筱潔 力拚屏東縣議會新席次

屏東縣議員第三選區參選人潘筱潔今邀立法院最年輕立委黃捷聯合掃街拜票，「捷」「潔」雙姝深入地方街巷，向鄉親請託，展現高人氣，潘筱潔說，藉由新世代清新形象與改革活力，擴大爭取年輕選民支持。

立委黃捷在陪同掃街時表示，她與潘筱潔同為「7、8年級生」女性，都非出自政治世家，背後沒有龐大政治背景或派系資源，一步一腳印實力與專業為民服務。黃捷特別肯定潘筱潔深耕地方基層13年，累積紮實公共事務，是最接地氣、最值得信賴民代首選。

潘筱潔趁勢闡述核心政見，民眾期盼運動休閒資源，她首推「在潮州建置屏東第二座國民運動中心」。潘筱潔說，潮州鎮為屏東縣人口第二多的行政區，交通樞紐地位重要且生活機能完整，是設立第二座運動中心最佳選址。

現任縣議員、潮州鎮長參選人洪明江說，潮州是屏東第二都心，串連南北重要交通樞紐，未來重大交通建設與監督工作，需優秀、有熱忱年輕世代接棒，期盼將推動高捷延伸等重大地方建設的重任正式交棒給筱潔，全力支持她前進屏東縣議會。

潘筱潔也聚焦高齡照顧與觀光經濟，提出推動「增設銀髮健身俱樂部」，透過專業指導提升長輩肌力與生活品質，健全在地健康老化網絡。她主張整合周邊鄉鎮，「打造屏中觀光廊帶」，帶動地方創生與商圈活絡，讓青年看見回鄉發展的契機。