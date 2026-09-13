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縣長參選人林國漳啟動「宜蘭好主漳」政見說明會 12鄉鎮市巡迴開講

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳啟動「宜蘭好主漳」12鄉鎮市巡迴政見說明會，首站昨天下午選在壯圍鄉盛大登場，林國漳強調，啟動全縣巡迴開講的目的，就是要負責任地向鄉親報告未來的縣政主張。圖／林國漳競辦提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳啟動「宜蘭好主漳」12鄉鎮市巡迴政見說明會，首站昨天下午選在壯圍鄉盛大登場，林國漳強調，啟動全縣巡迴開講的目的，就是要負責任地向鄉親報告未來的縣政主張。圖／林國漳競辦提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳啟動「宜蘭好主漳」12鄉鎮市巡迴政見說明會，首站昨天下午選在壯圍鄉盛大登場，並成立壯圍後援會。林國漳強調，啟動全縣巡迴開講的目的，就是要負責任地向鄉親報告未來的縣政主張，堅持以正面訴求對決選舉的抹黑與潑髒水。

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現場除了立法委員陳俊宇、壯圍鄉長候選人吳文進、縣議員陳福山及議員候選人江子言等在地宜蘭隊展現大團結，更邀請到僑務委員會副委員長李妍慧、台北市議員林延鳳跨縣市站台助講，鄉親參與踴躍，展現出改變宜蘭、找回光榮感的氣勢。

林國漳強調，自己一路以來召開記者會與說明會講政見，對手陣營只會造謠抹黑，未來將秉持歷任縣長「宜蘭經驗」的精神，以「勁水大縣章」治水政見徹底解決水患疑慮；在產業上引入高科技並推動農漁業轉型；交通面則在強化高鐵聯外建設的同時，完善縣內轉乘接駁路網。針對長輩照顧，承諾落實每年1萬2000點、可跨月且多元使用的「智慧敬老卡」，一步一腳印達成「孩子有希望、青年有出路、長輩有依靠」的目標。

立委陳俊宇與議員陳福山、鄉長候選人吳文進、議員候選人江子言全力支持林國漳，強調壯圍未來的發展，需要一位正派、溫暖「全民縣長」掌舵，承諾未來與林國漳緊密合作，透過地方與縣府的連線監督，全力為壯圍鄉親爭取建設與福利。

台北市議員林延鳳表示，這是她第一場縣市首長助選，特地來到宜蘭，就是為了告訴鄉親「選對人真的很重要」；僑委會副委員長李妍慧分享了近期與智慧農業參訪團交流的經驗，直言「第一時間就想到宜蘭」，中央有豐沛的資源與人脈可以對接，但這需要地方有好人才與好政府來合作，肯定林國漳的施政藍圖分門別類、面面俱到。下一場說明會9月16日前進宜蘭市巧仁宮，邀請立法委員陳培瑜、新北市議員卓冠廷助講。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳啟動「宜蘭好主漳」12鄉鎮市巡迴政見說明會，首站昨天下午選在壯圍鄉盛大登場，林國漳強調，啟動全縣巡迴開講的目的，就是要負責任地向鄉親報告未來的縣政主張。圖／林國漳競辦提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳啟動「宜蘭好主漳」12鄉鎮市巡迴政見說明會，首站昨天下午選在壯圍鄉盛大登場，林國漳強調，啟動全縣巡迴開講的目的，就是要負責任地向鄉親報告未來的縣政主張。圖／林國漳競辦提供

林國漳 林延鳳 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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