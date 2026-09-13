蘇巧慧成立山友後援會 蔡英文帶小山友「樂樂」力挺

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到新店舉行山友後援會成立大會，前總統蔡英文帶來她的小山友退役搜救犬「樂樂」到場力挺，蘇巧慧開心回應，她的山林政策也要納入小山友的需要。

蘇巧慧表示，過去台灣山林比較封閉，一直到2019年在蔡英文總統時代、蘇貞昌院長時代才慢慢開放，讓民眾走進山林，也就是向山致敬政策的推行，尊敬山林也對自己負責，維持一個和諧關係，希望未來新北可以讓更多人親近山林，首先推動步道分級、全力維護每條步道、再結合運輸交通讓民眾方便親近山林，在山林步道上也設置休息打氣站、無痕山林等，抵達山頂之後也能串接老街道與在地景點，最後希望能設置山林教育中心，作為山友的聯誼與教育場所。

蔡前總統隨後帶來她的小山友退役搜救犬「樂樂」到場力挺，希望蘇巧慧能在當年蘇前院長山林政策的基礎上加以建設，蘇巧慧開心回應她的山林政策也要納入小山友的需要，讓登山友都能帶著家中的小山友一起爬山。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左三）今天成立山友後援會，前總統蔡英文（前排右三）帶來小山友退役搜救犬「樂樂」到場助陣。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左）今天成立山友後援會，前總統蔡英文（前排左二）帶來小山友退役搜救犬「樂樂」到場助陣。記者潘俊宏／攝影