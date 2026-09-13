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南市議員參選人林乃立成立競總 黃國昌、蔡咏鍀站台
民眾黨南市永康區市議員參選人林乃立今上午成立競選總部，除黨主席黃國昌、秘書長周榆修南下助選，無黨籍的雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀也與會，現場凍蒜聲不歇，瞬間炒熱選戰氣氛。
林乃立競選總部位於永康大灣交流道復興路上，緊鄰當地四份子復興老兵文化園區，選區不少軍眷票，更是林乃立陣營大力爭取票源，林乃立早在一年多前就在復興路設服務處，近來加快選戰步驟，今上午搖身一變成競選總部。
林乃立今上午成立競選總部，現場湧入數百名支持者力挺，除黨主席黃國昌、秘書長周榆修南下助選，民眾黨不分區立委許忠信、民眾黨台南市黨部主委顏耀星、前立委魏耀乾等人也到場。
特別的是，無黨籍雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀也在場中，受到民眾黨禮遇，據知，蔡咏鍀的姊姊正是民眾黨不分區立委蔡春稠，綽號「黑義」的蔡咏鍀雖是無黨籍，但與民眾黨交好。
林乃立說，自己就在長大的小孩，從決定參選以來，一步一腳印走遍選區各角落爭取鄉親們支持，有信心為民眾黨拿下這一席。
黃國昌也說，林乃立本身是永康的女兒、大灣的孫女，過去在民眾黨台南市黨部不論是當幹部或代理主委表現都相當優秀，「認真骨力擱打拚」，相信一定可以為民眾黨在永康攻下關鍵這席。
黃國昌談到選情指出，民眾黨在台南市共提名4席市議員，看好陳詩薇、林乃立、江明宗，投入安平、南區的蕭漍華屬於在地服務性，與地方社團也相當連結，雖然相對選情比較困難，但民眾黨中央會全力支援到底。
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