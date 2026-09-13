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海線競總成立前熱身 何欣純輔選大雅：2026勝選從台中開始

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
何欣純（右）表示，2026年不只是她和議員參選人的選舉，而是決戰中台灣，勝選就從台中開始。記者陳敬丰／攝影
何欣純（右）表示，2026年不只是她和議員參選人的選舉，而是決戰中台灣，勝選就從台中開始。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今天下午將成立海線競選總部，上午先到大雅輔選議員參選人陳映辰。何說，2026年不只是她和議員參選人的選舉，而是決戰中台灣，勝選就從台中開始，延續到2028年，讓台灣民主自由這條路繼續下去。

2026九合一選舉

何欣純下午將在清水區龍天宮成立海線競總，原本邀請副總統蕭美琴，蕭仍在義大利無法出席，另有行政院秘書長張惇涵、民進黨立院黨團總召蔡其昌等人。何上午先到大雅為陳映辰站台，蔡其昌、教育部政務次長張廖萬堅、前台中縣長廖永來等人也到場支持。

何欣純表示，陳映辰跟她一樣都是英國留學歸來，對地方社區付出很多；大台中縣在合併以前，財力比較不足，縣市合併十多年來，大雅需要1個新女力，有格局、有能力，也願意負責任為地方打拚，陳映辰當選，就是台派多一席。

何欣純強調，自己當選市長、陳映辰當選議員，六心社福政策可以落實；大雅旁邊有中科和清泉崗機場，大雅要發展、要都市計畫和中科特定區，她會和行政院合作擴建台中機場，機場大升級，產業與觀光也會升級，大雅就能大發展。

何欣純說，陳映辰當選就是台派多一席，這很重要，因為2026不只是她和陳的選舉，而是決戰中台灣，勝選就從台中開始，也關乎2028年台灣的民主自由之路可不可以繼續；台中已經起風了，11月28日拜託大家一起翻轉台中，打造偉大的城市。

蔡其昌表示，老一輩的人喜歡說「選舉選誰都一樣」，因為每個人的生活問題只能自己解決，但他認為，選舉若選對人，國家社會就會助你一臂之力，舉例來說，若賴清德總統沒當選，去年就沒有普發1萬元，明年也沒有；民進黨在潭雅神有3席空間，現在只有2席，多1席台派議員，陳映辰是最好選擇。

陳映辰說，她是里長出身，知道很多基層心聲，比如巷弄的路燈增設，當里長時往往爭取不到，才決定要參選議員；她和同樣是新人參選的北屯陳信秀、山城詹智翔與北區簡嘉佑組成「戰鬥新陀螺連線」，力拚民進黨下屆議員過半、何欣純當選市長。

民進黨台中市長參選人何欣純（前中）今天上午到大雅輔選議員參選人陳映辰（前左三），現場約上百支持者搖旗吶喊。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（前中）今天上午到大雅輔選議員參選人陳映辰（前左三），現場約上百支持者搖旗吶喊。記者陳敬丰／攝影

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