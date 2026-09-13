魏嘉賢競總「未來基地」搶先開箱 設親子電影院、文創區納花蓮建言

花蓮縣長參選人魏嘉賢今天開箱競選總部「未來基地」，魏表示，競總不只是選舉據點，更希望成為療癒花蓮、支持青年文創與匯聚地方意見的平台；未來財劃法挹注地方的經費須妥善運用，讓花蓮大步向前，競總預計10月4日正式開幕；另外兩名參選人游淑貞、張峻的競總地點與時間仍在規畫中。

魏嘉賢表示，「未來基地」象徵縮小版的花蓮，希望透過音樂、農特產品及青年創意展現地方特色，讓花蓮成為被療癒、被看見的城市，基地提供青年創業與文創商品展示空間，協助在地青年行銷作品與品牌，為花蓮創造更多發展機會。

魏嘉賢指出，基地內完整呈現政策藍圖，從人口留鄉、青年創業到長者照顧等議題都有具體規畫；隨著財劃法修正後地方財源增加，應投入長期建設與民生需求，而非僅用於短期活動，才能真正把資源留在花蓮，讓鄉親受益。

他說，自己曾擔任花蓮市長，了解地方需求與問題，希望憑藉行政經驗，逐步推動改革與建設，把民眾期待改善的事項落實，「有經驗的人才能把該做的事完成」，帶動花蓮進步。

除了政策展示，未來基地戶外空間也將規畫親子電影院，讓不同年齡層都能共享休閒活動；室內則將不定期舉辦座談會，邀請鄉親討論花蓮未來發展方向，蒐集地方建言。

談到政見方向，魏嘉賢表示，從青年創業支持、學子求學補助到長者照護，甚至寵物福利等，都是團隊關注重點，希望用務實的做法，打造鄉親從年輕到退休都能獲得照顧的環境。針對自己的資源可能低於其他參選人，他說，會用政策方向及過去的行政經驗，爭取選民的支持。

至於其他參選人競總進度，游淑貞幕僚表示，競選總部將於接近投票日時成立，現在競選總部的委員會已成立，由主任委員鄒永宏負責規畫，地點預定設於國民黨花蓮縣黨部；張峻陣營則指出，競選總部預計10月中旬成立，地點仍在籌畫中。

花蓮縣長參選人魏嘉賢競選總部「未來基地」今天開箱，現場聚集許多民眾。記者王思慧／攝影

花蓮縣長參選人魏嘉賢今天開箱競選總部「未來基地」，希望競總不只是選舉據點，更希望成為療癒花蓮、支持青年文創與匯聚地方意見的平台，讓花蓮大步向前。記者王思慧／攝影