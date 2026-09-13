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吳宗憲Long Stay南澳推「行動治理」未來每2月至少住1次原鄉交流

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長參選人吳宗憲走進南澳鄉，強調自己沒有家族、派系包袱，全心為宜蘭人服務，他昨晚留宿在南澳鄉，允諾未來推動「行動治理」，兩個月至少到原鄉住一次，與鄉親面對面溝通，把第一線聲音帶進縣府、把事情一件件做好。圖／吳宗憲競辦提供
宜蘭縣長參選人吳宗憲走進南澳鄉，強調自己沒有家族、派系包袱，全心為宜蘭人服務，他昨晚留宿在南澳鄉，允諾未來推動「行動治理」，兩個月至少到原鄉住一次，與鄉親面對面溝通，把第一線聲音帶進縣府、把事情一件件做好。圖／吳宗憲競辦提供

宜蘭縣長參選人吳宗憲這兩天走進南澳鄉金岳村，訴求理念懇託支持，強調自己沒有家族、派系包袱，全心為宜蘭人服務，他昨晚更留宿在南澳，允諾未來推動「行動治理」，每兩個月至少到原鄉住一次，與鄉親面對面溝通，把第一線聲音帶進縣府、把能解決的事情一件件做好。

2026九合一選舉

南澳鄉長參選人游吉祥、議員參選人李勝雄、後援會會長周光雄及多位村長、代表和鄉親200多人到場力挺。吳宗憲懇請鄉親，這場選舉面對「大量資源的民進黨」，需要大家當他的「分身」把政見傳出去，「我沒有家族、派系的利益包袱，只有一個單純的想法：怎麼做對宜蘭人好，我就怎麼做！把每一件該做的事情做好，讓原鄉、讓宜蘭走新路」。

「他是原住民的好朋友」，游吉祥說，早在吳宗憲還在南投地檢服務時，兩人就已經有接觸，不僅因為他長期努力保存原民文化，也認同他在國土法、槍砲彈藥規定、居住正義等法令規劃與鬆綁的專業，相信他有能力可以帶領宜蘭。

吳宗憲表示，過去在新北市府服務時就曾參與推動行動治理，若有機會當縣長，承諾每兩個月至少到原鄉住一次，與鄉親面對面交流。針對醫療問題，他提出在文健站培訓年輕人及退休人員取得照顧服務人員資格，提供初步健康服務，協助掛號、轉診等聯繫；整合幸福巴士、醫療巡迴車及在地計程車，讓「去一趟醫院」不要成為負擔。

吳宗憲指出，「一鄉鎮一公托」是他很早就提出的主張，目前大同、南澳都還沒有公托，未來一定會補起來，同時推動原住民社會住宅，讓年輕人回鄉，有地方安心成家；力推「北北基桃宜」跨縣市合作，把高薪、低污染產業帶進宜蘭，讓年輕人有機會留鄉工作、陪伴父母，帶動消費。

原住民保留地的土地問題，吳宗憲承諾積極處理，「土地明明是自己的，卻因為法規限制，很多事情不能做，這是許多原鄉家庭一代又一代的痛。」他強調，法律是他的專業，未來會在不影響公共安全前提下，從法規面尋求解套，涉及中央，他就向中央大力爭取，「縣府能做的，馬上做」。

宜蘭縣長參選人吳宗憲走進南澳鄉，強調自己沒有家族、派系包袱，全心為宜蘭人服務，他昨晚留宿在南澳，允諾未來推動「行動治理」，兩個月至少到原鄉住一次，與鄉親面對面溝通，把第一線聲音帶進縣府、把事情一件件做好。圖／吳宗憲競辦提供
宜蘭縣長參選人吳宗憲走進南澳鄉，強調自己沒有家族、派系包袱，全心為宜蘭人服務，他昨晚留宿在南澳，允諾未來推動「行動治理」，兩個月至少到原鄉住一次，與鄉親面對面溝通，把第一線聲音帶進縣府、把事情一件件做好。圖／吳宗憲競辦提供

供宜蘭縣長參選人吳宗憲走進南澳鄉，強調自己沒有家族、派系包袱，全心為宜蘭人服務，他昨晚留宿在南澳，允諾未來推動「行動治理」，兩個月至少到原鄉住一次，與鄉親面對面溝通，把第一線聲音帶進縣府、把事情一件件做好。圖／吳宗憲競辦提供
供宜蘭縣長參選人吳宗憲走進南澳鄉，強調自己沒有家族、派系包袱，全心為宜蘭人服務，他昨晚留宿在南澳，允諾未來推動「行動治理」，兩個月至少到原鄉住一次，與鄉親面對面溝通，把第一線聲音帶進縣府、把事情一件件做好。圖／吳宗憲競辦提供

南澳 吳宗憲 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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