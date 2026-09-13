藍白分裂竹北市長藍綠僅差3.8% 曾聖凱：持續走訪31里拚支持

竹北市藍白宣告分裂，根據「美麗島電子報」發布最新竹北市長民調，在藍白未整合之下，國民黨吳旭智以29.0%支持度微幅領先民進黨曾聖凱的25.2%，差距僅3.8個百分點。對此，曾聖凱今天接受聯訪時回應，民調結果反映竹北年輕城市的人口結構，以及市民對城市治理的期待。未來將持續走訪31里，讓市民了解他對竹北未來4年的規畫，盼與市民一起讓竹北持續進化。

曾聖凱回應，竹北是一座年輕城市，市民對城市建設有高度期待，包括公園、圖書館及人本交通等，都是市民關注的重點。未來如何接續市政，重要的是先理解市政運作，以及竹北市公所的行政層級與權責，在公所能做的範圍內，把市民生活照顧好。

曾聖凱表示，竹北被稱為科技城，重要任務就是照顧竹科人的生活，無論是孩子或長輩，都應獲得完善照顧。未來將持續推動人本交通、托育托嬰、友善綠色食育及教育升級，讓竹科家庭安心讓孩子在竹北就學，也讓長輩有豐富的生活與活動。他也將延續朝方市長的施政目標，讓竹北市與新竹縣連成一線，持續推動城市進化。

針對20至29歲支持度以36.4%居冠，曾聖凱表示，過去在學校任教期間，曾與地方政府合作，也透過學校研究計畫協助中小企業，並參與創意城市等活動，讓年輕選民看見新的城市治理態度與方法。

至於如何爭取40至49歲及年長族群支持，曾聖凱坦言，過去在年長族群中的知名度相對不足，但參選後持續走訪竹北31里、參與各項地方活動，逐漸獲得長輩認識，也讓他們看見其專業能力與待人處事。未來將持續走訪31里，讓市民了解他對竹北未來4年的規畫，盼與市民一起讓竹北持續進化。