蘇巧慧稱「在蔡英文基礎上加油」 蔡英文妙回：你常忘了你爸！

2026選情持續升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到新店舉行山友後援會成立大會，再度找來前總統蔡英文助陣。蔡英文致詞時提到自己2010選過新北市長，當時力挺山友沒有今天這麼多，蘇巧慧直呼「現在是在你的基礎之上、一起繼續努力」，蔡英文妙回「你常常忘了你爸啦！」，引發現場哄堂大笑。

新北藍綠參選人都舉辦完第一場造勢大會，今天兩人持續拚場，蘇巧慧再次找來愛爬山的蔡英文到新店山友後援會站台，蔡英文更帶來她的小山友、退役搜救犬「樂樂」助陣。

蔡英文表示，當年擔任總統推動的「向山致敬」政策，行政院長就是蘇貞昌，蘇巧慧則在立法院，這個政策是希望改變政府山林管理方式，整合登山資訊、簡化申請程序，改善山屋、步道、通訊及登山服務，這些事情看起來都不大，但對登山者而，一個路標、一個基地台、一個山屋，平常不一定被注意到，但真正需要的時候，就會在那裡。

蔡英文也說，蘇貞昌在擔任台北縣長時就喜歡種樹，當年種下的小樹如今已長成大樹，種樹和做公共政策很像，治理不能只處理眼前看到的問題，也要替十年、二十年後的人做好準備。

新北面對人口、產業、科技與氣候環境不同，新的世代有新的問題，也需要新的方法，蘇巧慧一步一步累積經驗，也看到她提出鑽石山城計畫，希望串聯新北山林、步道、鐵道、老街、礦業歷史與茶文化，並規畫新北大縱走，讓不同年齡、不同體力的人，都能找到適合自己的方式親近山林。

蔡英文更以登山比喻選戰，一個人可以走得快，但一群人一起走，才能彼此提醒、互相照顧，也才能走得更遠，今天成立的不只是山友後援會，更希望大家成為陪蘇巧慧一起走這段路的夥伴。

她也說，二十幾年前有人種下一棵樹，許多年來也有很多人一步一步走出一條路，一個人走過會留下痕跡，但是很多人一起走就會走出一條路，拜託支持者陪她一起走完這段新北的路。