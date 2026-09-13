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謝龍介台中陪小草女神掃街：重點要下架民進黨重回執政

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介（中左）上午到台中市陪同民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤到水湳市場掃街。記者黃寅／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（中左）上午到台中市陪同民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤到水湳市場掃街。記者黃寅／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介上午說，藍白合未受竹北和新竹選情影響，而且台南、高雄、台北、新北都合，慢慢地會弭平新竹的紛紛擾擾。下午他藍白聯合服務中心成立，民眾黨主席黃國昌亦會出席，大家可以看到，藍白沒有什麼問題。

2026九合一選舉

他說，要成就大事，過程會有些波折，風風雨雨難免，但是很快就會撥雲見日，所以我們還是要繼續合作一起往前走，重點就是要下架惡劣的民進黨，重回執政，2028、2026通通要勝利。

謝龍介上午到台中市陪同民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤到水湳市場掃街，許多攤商看到他紛喊「龍介兄」、「電視看到你很久了，今天終於見到你」顯得人氣不弱。

謝龍介受訪時說，他不怕來替民眾黨的劉芩妤輔選會引起國民黨同志不滿，因為藍白會全壘打，不要擔心，接下來也會持續為民眾黨的朋友輔選。因為藍白合作，所以大家把藍白的支持者凝聚到最大化。

而且這也不會有黨紀的問題，因為定調藍白合就可以像當年的國親合一樣，可以幫支黨輔選和站台。而現在是網路的時代，各項的資訊傳播很多，對他自己的台南市選情也有幫助。

謝龍介說，今天是劉芩妤的生日，所以特別來祝福她，希望她能夠突破選戰到議會為台中市的鄉親服務。他說，江啟臣很強，盧媽媽（盧秀燕市長）在這裡政績也很好，所以大家都支持藍白合，更應該讓年輕人來進入議會服務。

謝龍介說，他對任何黨派的年輕人從政都給予支持和肯定，像劉芩妤更應該支持她。有次盧秀燕到台南來看他，劉芩妤也去了，因為「吃了一口、還人一斗」承諾過要來幫她。

他說，劉芩妤的優點很多，很機靈、反應很快，而且論述到位。藍白合並不是要去幫未來的江啟臣市長護航，而是要監督市政。

國民黨台南市長參選人謝龍介上午到台中市陪同民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤到水湳市場掃街。記者黃寅／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介上午到台中市陪同民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤到水湳市場掃街。記者黃寅／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介上午到台中市陪同民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤到水湳市場掃街。記者黃寅／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介上午到台中市陪同民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤到水湳市場掃街。記者黃寅／攝影

謝龍介 小草 女神 藍白合 2026九合一選舉 台中市選舉 劉芩妤

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