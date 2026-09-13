盧秀燕痛斥執政黨濫用司法和行政資源 呼籲不畏權勢、成立在野大聯盟

無黨籍台中市議員徐瑄灃今天在潭子區舉辦競選連任感恩茶會，台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣到場助講，國民黨立委楊瓊瓔也到場，盧秀燕送徐瑄灃一盆檸檬，象徵在野大聯盟，盧秀燕呼籲成立在野大聯盟，她說執政黨濫用司法資源和行政資源，我們要不畏權勢，為國家人民奮鬥。

盧秀燕今天和江啟臣以國民黨身分為無黨籍台中市議員徐瑄灃表示，她向在場數百人喊話說，執政黨濫用司法資源、濫用行政資源，我們要第一不畏權勢，在野不畏權勢；第二要勇於為民發聲，站在人民這邊，第三要為國家、為人民奮鬥，為中華民國奮鬥！

她說也因此，今天她和江啟臣到此助講，志同道合、不畏權勢、站在人民這邊、為人民發聲、為中華民國、為國為民奮鬥，這就是志同道合。她多喊「我們要團結，我們要合作」。她主張要成立在野大檸檬，象徵在野大聯盟，她今天要祝福福瑄灃繼續高票當選，繼續為國家、為人民奮鬥。

盧秀燕致詞表示，她是國民黨籍，江啟臣也國民黨籍，徐瑄灃是無黨籍，我們為什麼會來？其實她不是第一次來為徐助講，上屆市議員選舉她就來，這屆還來，她的觀念是從政一定要廣結善緣、多交朋友，而且面對現在執政黨，執政黨濫用司法資源，濫用行政資源，所以在野，包括無黨、民眾黨、包括國民黨一定要大團結，尤其要志同道合的在野一定要團結。