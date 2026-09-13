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談民調 蘇巧慧：支持度正在上升、繼續用政見贏認同
2026新北市長選戰持續升溫，藍綠民調各有領先，有媒體分析指出蘇巧慧在板橋超前李四川。蘇巧慧今天表示，不同民調展現了同一個趨勢，就是蘇巧慧的支持正在上升，蘇巧慧贏得越來越多新北市民的信任
蘇巧慧表示，謝謝有這麼多的民調關心新北，團隊也針對各份民調細緻分析，任何民調都會參考，不同的民調也展現了同一個趨勢，就是蘇巧慧的支持正在上升，蘇巧慧贏得越來越多新北市民的信任。
蘇巧慧表示，接下來仍會用正面、陽光的態度，講政見、講願景的方式，持續與新北市民溝通，希望爭取更多市民的認同，還有70幾天，她繼續努力。
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