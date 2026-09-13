新竹藍白合波瀾會不會外溢？謝國樑：基隆藍白合有長久歷史 不用擔心

國民黨主席鄭麗文今早到基隆，陪競選連任的基隆市長謝國樑到市場拜票。謝國樑認為，新竹「藍白合」的變化應該不會影響基隆的選情，因為基隆藍白合作3年多非常順利，不用擔心。但國民黨跟民眾黨要好好思考，未來合作如何能夠更精進。

鄭麗文今天上午約10時到基隆市信義市場，與謝國樑會合。國民黨基隆市黨部原本安排鄭麗文公開談話，但她抵達後，就和謝國樑一起走進市場，向攤商和採買的民眾請託拜票，未在媒體鏡頭前發表談話。

謝國樑在鄭麗文抵達前，接受媒體訪問時，記者詢問新竹藍白合的變化，會不會衝擊基隆的選情？謝說，應該是不會，因為大家都知道在基隆，藍色跟白色的合作有長久的歷史（基隆市副市長邱佩琳是民眾黨籍），已經3年多了，一切都非常順利。

謝國樑表示，昨天他也去台北市，幫兩年前他面臨罷免時，曾經來幫他反罷免的台北市議員張志豪站台，表達支持並為張加油，所以他認為絕對不用擔心個別基隆（藍白合）的問題。

謝國樑也指出，竹北的情況確實讓國民黨跟民眾黨之間，應該好好來思考，如何在未來的合作上面能夠更精進，這個才是未來的兩黨合作發展中最重要的一件事情。但是就基隆來說，我倒是認為大家不用擔心，我們（藍白）會好好的努力團結合作，贏得勝選。