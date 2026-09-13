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要貓纜周邊住戶搬遷假消息？ 蘇巧慧：有沒有說很容易查證

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到新店舉行山友會後援會成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到新店舉行山友會後援會成立大會。記者葉德正／攝影

民進黨陣營指控國民黨新北市長參選人李四川當年不願遷移貓纜塔柱，反要求附近民宅搬遷，李四川競選團隊認為蘇巧慧陣營助長假訊息散播。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，當年究竟有沒有人說過要搬遷300戶，這種消息在新聞上其實是很容易可以查證的。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，現在人民期待的未來首長，應該具備執行力、溝通力，以及照顧市民的能力；面對市民提出的問題時，應該有耐心、抽絲剝繭、細心回答，一起找出共識。

蘇巧慧指出，未來也應該能夠匯聚各種不同人才，也許我們可以用新方法或新技術，能夠找出新的解方，這才是市民對未來首長的期待；希望自己領導的團隊，是一個能夠運用創新方法與技術解決老問題，同時具有溝通力的團隊。

新北市議員參選人鄧凱勛昨天公布影片，指民進黨新北市議員卓冠廷在地方餐會遇到李四川後立即轉身離開，但目前傳出影片疑似由李四川幕僚拍攝。

蘇巧慧表示，卓冠廷昨天已經解釋得很清楚，他當時離開現場是為了去接她，在不同對手出席同一場合時，敬酒過程中彼此互相迴避一下，其實反而是一種禮貌。

蘇巧慧表示，這是大家以禮貌的方式進行正面的競選活動，他覺得大家選舉可以選得正面、陽光一點，不需要使用情緒性的語言，或者透過扭曲事實的方法進行攻防，這樣不好。

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