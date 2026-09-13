柯志恩今邀王金平操盤大選 賴瑞隆搬出「英邁」拚勝選

國民黨高雄市長參選人柯志恩，今早（13日）率黨籍市議員參選人拜會前立法院長王金平，王金平當場允諾擔任柯志恩競選總部主委，為柯操盤本次大選，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今天上午受訪時回應，稱他當立委時王金平也給他很多鼓勵，選舉期間，會爭取各方的全力支持。

賴瑞隆今天上午在大寮區舉辦後援會成立大會，立委林岱樺現身力挺，營造團結氣勢，賴瑞隆會前受訪，談到柯志恩邀請王金平擔任競總主委，他說，王金平院長是高雄非常資深的前輩，自己過去十多年來也常向王院長請益並獲許多鼓勵。

他強調，選舉期間本就會爭取各方全力支持，他的團隊已由高雄市長陳其邁擔任競選總部主委，並邀請前總統蔡英文擔任重要職務，讓高雄能夠邁向下一個黃金十年，是最重要的目標。