總統酸中市府 盧秀燕：有人說賴總統每次來只關注我 因為2028

無黨籍台中市議員徐瑄灃今天在潭子區舉辦競選連任感恩茶會，台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣到場助講，送徐一盆檸檬，象徵在野大聯盟；盧秀燕被問到賴清德總統昨到台中輔選市長參選人何欣純時大酸台中市政，盧秀燕說，有人告訴她，賴總統每次下來，都只關注她，是因為2028的關係，她不知道是不是。也有人說賴總統此舉，使得大家只關注她，導致民進黨的市長被邊緣化。

民進黨台中市長參選人何欣純昨天成立競選總部，賴總統到場助講說轟中市府施政缺失，也說中市施政滿意度輸鄰近的雲林、南投和苗栗，需要改變。

無黨籍台中市議員徐瑄灃今天在潭子區舉辦感恩茶會，台中市長盧秀燕和國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣到場助講，盧秀燕被問到賴總統助講內容，她說有人告訴她，說賴總統每次下來，都只關注她，是因為2028的關係，她不知道是不是。不過，也有人說賴總統此舉，使得大家只關注她，導致民進黨的台中市長跟議員被邊緣化，全全被邊緣化。所以現在他們的市長參選人選進度遙遙落後，大幅落後，原因可能是因為賴總統太關注她了，他們的候選人被邊緣化。

無黨籍台中市議員徐瑄灃今天在潭子區舉辦感恩茶會，台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣到場助講，送徐一盆檸檬，象徵在野大聯盟。記者游振昇／攝影