聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋掀「洋流」是假象？蔣萬安：每個人都有自己方式爭取民眾支持
年底選戰倒數76天，民進黨北市長參選人沈伯洋近期跑地方，被認為已經掀起「洋流」，不過有藍營議員引述地方里長說法，稱沈伯洋先前到石牌商城造勢，質疑現場的「洋流」有一半都是工讀生營造的假象？蔣萬安說，我想每個人都有自己的方式來爭取民眾的支持。
媒體問蔣萬安，對於有地方稱沈伯洋的「洋流」有一半是由工讀生製造的假象？蔣今說，因為他不在現場，他也不適合評論。對他來說，現在就是持續在面對議會的總質詢，把市政建設持續的推進，這就是目前最重要的事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。