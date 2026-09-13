沈伯洋掀「洋流」是假象？蔣萬安：每個人都有自己方式爭取民眾支持

年底選戰倒數76天，民進黨北市長參選人沈伯洋近期跑地方，被認為已經掀起「洋流」，不過有藍營議員引述地方里長說法，稱沈伯洋先前到石牌商城造勢，質疑現場的「洋流」有一半都是工讀生營造的假象？蔣萬安說，我想每個人都有自己的方式來爭取民眾的支持。

媒體問蔣萬安，對於有地方稱沈伯洋的「洋流」有一半是由工讀生製造的假象？蔣今說，因為他不在現場，他也不適合評論。對他來說，現在就是持續在面對議會的總質詢，把市政建設持續的推進，這就是目前最重要的事。