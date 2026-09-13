北市長之役倒數76天…與沈伯洋民調差距剩個位數？蔣萬安說話了

年底北市長選戰升溫，民進黨參選人沈伯洋正訪日中，民進黨立委吳思瑤稱，沈伯洋與蔣萬安民調已追近剩個位數？對此，蔣萬安今天說，各式各樣的民調都有，如果有看到相關民調的具體數字他都會參考。

蔣萬安今天上午2026關渡國際自然藝術季開幕式，對於吳思瑤稱與沈伯洋民調拉近勝個位數差距，蔣說，如果有看到相關民調的具體數字他都會參考。

蔣萬安說，但現階段對他來說，就是專注在市政上面，持續推動各項的市政建設。不管是捷運的六線齊發持續穩健的推進，還有包括完成大巨蛋的啟用，明年、後年舉辦兩場世界頂尖的賽事，還有包括成功爭取輝達，他都持續的希望能夠讓輝達盡快的動工。

另外，蔣也提到，不管是生生喝鮮奶，還有第二胎公托的免費，以及布建臨時托育的據點，從上任前4處到現在45處，11倍的成長，還有育兒家庭減工時不減薪等等，他都用實際的行動來持續穩健的照顧所有的市民，也會讓更多重大的建設持續的往前推進。