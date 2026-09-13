聽新聞
0:00 / 0:00
訪日東京街頭穿防彈衣路跑引熱議…蔣萬安回應酸爆沈伯洋
民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪日本，卻被發現走訪皇居運動驛站體驗跑步，上衣卻可見防彈背心的輪廓，引熱議。沈稱只要出國都會穿(防彈背心)，因現在被中國通緝，自己安全應該多加注意。台北市長蔣萬安今天被問此事看法，蔣說，「台北很安全，日本也很安全，但我尊重每個人的的考量跟評估。」
蔣萬安今天上午2026關渡國際自然藝術季開幕式，對於沈伯洋出訪日本，昨天上午前往皇居走訪運動驛站，租借裝備體驗跑步並與跑者訪談，但因為沈伯洋衣服的輪廓可以明顯看到防彈背心，引發熱議。
沈伯洋也坦承，只要出國就會穿著防彈背心，7月出訪美國也都有全程穿著，現在被中國通緝，必須對選民負責，多加注意安全避免任何閃失。
蔣萬安今天也被問及此事看法，媒體問蔣，是否可能中國已對政治人物施壓？蔣萬安回應，「台北很安全，日本也很安全，但我尊重每個人的的考量跟他的評估。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。