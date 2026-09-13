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影／ 侯友宜力挺 李四川：會與侯市長並肩作戰到選戰結束

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
國民黨新北巿長參選人李四川（左二），上午在立委張智倫（右一）、市議員林金結（左一）的陪同，前往新北中和烘爐地福德宮，出席國際獅子會300B2區26-27年度「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」。記者黃義書／攝影
國民黨新北巿長參選人李四川（左二），上午在立委張智倫（右一）、市議員林金結（左一）的陪同，前往新北中和烘爐地福德宮，出席國際獅子會300B2區26-27年度「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午在立委張智倫、新北市議員林金結、游輝宂陪同下，前往新北市中和烘爐地福德宮，出席國際獅子會300B2區26-27年度「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」。李四川致詞時再度強調昨天首場大型造勢活動提出的「北有科學城、南有巨蛋城」政策，表示未來要打造「新北雙巨蛋」。

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李四川表示，打造新北雙巨蛋，目的是讓新北市發展運動及演唱會經濟；另一方面，AI高科技廊帶也要讓台北市北士科的發展延伸進入新北土城、新店及板橋等地區。他也向現場民眾喊話，懇請大家支持他的政策。對於侯友宜昨天出席「我們都挺李四川」造勢活動力挺，李四川受訪時表示感謝，「謝謝侯市長」，並表示侯友宜絕對會與他並肩作戰，一路陪伴到選戰結束。

針對新北市議員顏蔚慈指稱，李四川2008年曾主張貓纜塔柱掏空後，應遷走政大御花園305戶居民，民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選團隊也批評他不專業、罔顧市民，李四川今天回應表示，當時相關意見是基於安全考量。李四川說，民國97年（2008年）時，他已不在台北市，而是在台北縣任職。他指出當時貓纜塔柱發生問題後，曾與四大技師公會開會，技師公會提出塔柱可能坍塌的疑慮，因此才進一步討論，如果確有坍塌危險，位於下方的社區是否也應納入居民遷離的安全考量。

李四川表示，當時提出相關意見，是在評估人民安全的前提下進行研議，「是考量人民的安全，而所提出的意見」。他也無奈說，不曉得這次選舉竟然會把當年的事情拿出來討論。李四川強調，當時自己擔任台北市新工處長的時間點與外界所指事件並不相同，當時已經到台北縣任職。他認為，相關說法應還原當時的時空背景及實際職務，不應將不同時間的經歷混為一談。

國民黨新北巿長參選人李四川，上午前往新北中和烘爐地福德宮，出席國際獅子會300B2區26-27年度「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」。記者黃義書／攝影
國民黨新北巿長參選人李四川，上午前往新北中和烘爐地福德宮，出席國際獅子會300B2區26-27年度「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」。記者黃義書／攝影

國民黨新北巿長參選人李四川，上午前往新北中和烘爐地福德宮，出席國際獅子會300B2區26-27年度「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，受訪民眾熱烈的掌聲支持。記者黃義書／攝影
國民黨新北巿長參選人李四川，上午前往新北中和烘爐地福德宮，出席國際獅子會300B2區26-27年度「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，受訪民眾熱烈的掌聲支持。記者黃義書／攝影

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