影／為了家鄉撩落去！王金平比照總統選舉出任柯志恩競選主委

高雄市長選情出現五五波拉鋸，國民黨高雄市長參選人柯志恩今早會同十餘名議員及參選人前往路竹拜會立法院前院長王金平，邀請他擔任競選總部主任委員。在眾人誠意感動下，王金平沒有推辭，他表示，除連戰選總統之外，首度擔任候選人的主任委員；柯志恩遵守諾言蹲點四年，資源沒有民進黨雄厚，但絕對有機會勝選，為了高雄家鄉決定「撩落去」。

王金平路竹老家今早嘉賓雲集，柯志恩帶著全體議員連署書，率十幾名黨籍議員及參選人，以及王金平旗下大將全國農會理事長蕭漢俊、前議長莊啟旺等人到場，眾人列隊歡迎，邀請王金平出任競選總部主任委員。

柯志恩說，四年前王院長一路開路，讓她感念在心，現在是關鍵一役，大家討論過後希望邀請王金平院長擔任主委，以他高度號召組織系統，協助獲得勝利。

王金平回應，在他的政治歷程中，除在連戰兩次選總統擔任過主任委員之外，他都是擔任榮譽職，從來沒有擔任過其他人的主任委員，「今天因爲高雄是我的家鄉，我當然要關心自己的家鄉，家鄉有需要我，我感到很榮幸」。

王金平表示，民進黨在高雄長期執政，好的也有、壞的當然也不少，所以能夠讓高雄有一個新人來領導，換一個新人、換一個新黨，相信高雄一定會更好，何況推薦人選是非常優秀的柯志恩。她四年來遵守諾言蹲點高雄，一直在關心高雄的各方面建設、發展及需求，「所以她今天再次投入選戰，我當然義不容辭，也感念她對高雄的一個關心跟付出」。

王金平提及，柯志恩是一位具備國際理念、國際經驗及國際才能的候選人，四年來已經對高雄所需要的建設和推動政策瞭如指掌，做好全面性建設高雄的藍圖，正是時候讓她發揮所長，擔任高雄市長，所以他決定「再撩落去」，促成大家團結，

王金平不諱言，柯志恩的資源可能比較薄弱，沒有像民進黨那樣雄厚，所以這是她的弱點，但是在整個形勢上來看，柯志恩勝選機會絕對有的，個人人設條件也絕對不輸別人，一定會強過很多，這次決定接受邀請擔任競選總部主委，希望鄉親、老朋友及各界人士體諒，接受他的拜託，幫柯志恩贏得選舉。

立法院前院長王金平擔任擔任柯志恩競選總部主任委員，國民黨議員參選人士氣大增、高喊凍蒜。記者徐白櫻／攝影