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鍾東錦今天在藍軍福地成立競總 將發表「苗栗崛起」競選連任願景

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任，今天下午4點半在藍軍福地苗栗市民族路88號成立競選總部。記者范榮達／攝影
國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任，今天下午4點半在藍軍福地苗栗市民族路88號成立競選總部。記者范榮達／攝影

國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任，今天下午4點半在藍軍福地苗栗市民族路88號成立競選總部，國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲等人都會到場力挺，展現藍白合團結氣勢，鍾東錦將發表「「苗栗崛起｜您的城市 您做主」的連任願景

2026九合一選舉

苗栗市民族路88號被視為藍軍選舉福地，前縣長劉政鴻、徐耀昌選舉都做為競選總部，鍾東錦這屆選舉的競總也設在這裡，雖以無黨籍身分參選仍勝出，今天成立競選總部，展現藍白合氣勢，鄭麗文、柯文哲等人都會到場，競總成立前夕，4年來的政治情勢轉彎，鍾東錦在臉書有感而發。

鍾東錦說，幾年前他走向苗栗競選總部舞台的時候，敢站在他身邊的，都需要很大的勇氣，4年了，現在想想還恍如昨日，2022年他站在台灣政治風暴的正中心，頂著槍林彈雨，傷痕累累奮戰至今，彼時每個站上舞台為他助講的人，都賭上了自己的政治生命，沒有猶豫都是為了故鄉堅持到底，4年過去，希望沒有讓苗栗人民失望。

鍾東錦表示，有些人來來去去，把選舉當成一場花火，砲聲隆隆，放完就走，但卻留下了無數傷痕在這裡，選後相約當官去，「而苗栗，還是我們的苗栗」，要開拓後代前程，還得自己努力，他相信苗栗的人民眼神清亮，有一雙不被蒙蔽的眼睛，不爭不吵，不挑起對立，至於這些過客，他無言可以對其語。

競總指出，鍾東錦上任縣長以來，秉持商界實務經驗與強勢執行力，率領縣府團隊積極拚經濟、推建設，締造招商引資突破5000億元，成功引進台積電、美光等半導體龍頭落腳苗栗，執政團隊更將經濟成長紅利實質回饋給全體鄉親，推動學生免費營養午餐、加碼生育津貼等重大福利政策，苗栗「觀光科技大縣」的關鍵轉型契機，鍾東錦將發表「苗栗崛起｜您的城市 您做主」的連任願景。

鍾東錦 願景 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

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