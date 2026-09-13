竹北藍白破局外溢效應？柯文哲稱北市穩5縣市恐失控：彰化大勢已去

民眾黨主席柯文哲今天赴北市議會參加民眾黨議員陳宥丞舉辦鐳射對戰賽，為雙北議員參選人站台，被問到選情是否會因竹北市長藍白破局受到影響，柯表示，北市選民自主性高選情也相對穩定，但若支持者情緒上來，對一些危險選區真會失控包含新北、宜蘭、高雄恐受波及，更直言目前選情看來「彰化縣大勢已去，新竹縣恐難挽救」，兩黨主席應先去解決問題避免外溢效應。

陳宥丞表示，將熱門運動「Laser Tag 鐳射對戰」搬進北市議會一樓，打造積木掩體戰場，包含民眾黨北市黨部主委邱慧洳、台北市⺠眾黨現任暨議員參選⼈陳宥丞、張志豪、林珍⽻、黃瀞瑩，以及參選⼈許甫與吳怡萱及新北市參選⼈林⼦宇、陳語倢、陳怡君等多位明星選⼿將組隊。

柯文哲指出，爭議發生了就應趕快解決，不是討論誰不守信，他以醫生為例，若病人發生車禍受到台大醫院血流不止，這時候醫生反而是先罵肇事毒駕、酒駕等狀況都沒有用，應該先止血，政治上不能保證每個環節都滿分，但事情發生，兩黨主席黃國昌、鄭麗文要趕快去善後，否則恐怕有外溢效應，才是當前狀態，拖在哪裡不太對，可能會失控。

柯文哲說，台北市民自主性高，以他來說藍白狀況相關穩定，但「彰化縣大勢已去，新竹縣恐難挽救」，新北、宜蘭恐怕也會受到波及，不應等閒視之。