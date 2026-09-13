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影／竹北藍白合破局影響選情？柯文哲：趕快善後防止外溢效應
民眾黨創黨主席柯文哲今天出席民眾黨在台北市議會舉辦的鐳射對戰賽，談到竹北藍白合破局是否影響其他縣市選情，柯文哲表示，現在是要防止外溢效應，點名新北、高雄、宜蘭可能受到波及，呼籲藍白陣營不能等閒視之。
柯文哲受訪時表示，竹北整合出現問題他不會特別怪誰，但出事後要趕快善後，呼籲民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文要趕快善後，防止外溢效應。柯文哲也直言，「彰化已經大勢已去嘛，新竹縣我看大概也很難挽救了」，但新北、高雄、宜蘭可能會受到竹北藍白整合破局的波及，呼籲不要等閒視之。
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