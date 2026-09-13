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蘇巧慧稱捷運補助一毛不少 李四川反問：為什麼不現在給

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席國際獅子會「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席國際獅子會「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」。記者張策／攝影

新北捷運補助遭中央刪減54.1億元，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示相關經費「一毛都不會少」。國民黨新北市長參選人李四川今受訪時反問，既然中央認為這筆錢本來就不會少，「為什麼不現在給？」並質疑，難道如果蘇巧慧沒有選上，這筆錢就沒有了。

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李四川今出席國際獅子會「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」受訪表示，新北市已向中央說明，捷運局相關進度已達100%，工程本來就是依照進度提出經費申請。

李四川說，既然蘇巧慧表示捷運補助「一毛都不會少」，那就應該現在撥付。他表示，「做工程的人當然會按照進度去做申請，我認為交通部如果認為這個錢本來就不會少，那就應該現在給。」

李四川也反問，「是不是如果她沒有選上，這個錢就沒有了？」認為相關捷運建設經費應依工程進度處理，不應等到之後才撥付。

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