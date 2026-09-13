卓冠廷控李四川幕僚偷拍 李反酸：想過去問安「結果他逃走了」

民進黨新北市議員卓冠廷日前在鶯歌重陽敬老餐會與國民黨新北市長參選人李四川同場，引發一連串隔空交鋒。新北市議員參選人鄧凱勛先發文嘲諷卓冠廷平時常批評李四川，真正碰面卻「躲來躲去」；卓隨後解釋當時是準備到出口迎接民進黨新北市長參選人蘇巧慧，並反控李四川幕僚偷拍。李四川今則回應，稱自己原本想過去向卓問安，「結果他逃走了，大概就這個樣子。」

爭議起於日前鶯歌一場重陽敬老餐會。鄧凱勛事後在臉書發布現場影片，指卓冠廷前一天才在網路上批評李四川，「氣焰如此高昂」，到了餐會卻不敢李互動，還嘲諷卓「遇到川伯本尊，不僅一句話都沒吭」，並形容卓在現場「躲來躲去」。

卓冠廷隨後發文反擊，表示自己當時往外走，是因助理通知蘇巧慧已經抵達，因此準備到出口迎接蘇，再一起進場向地方人士敬酒。

卓冠廷說，不同政治團隊在地方餐會敬酒時碰到，彼此禮貌迴避、不互相打擾，本來就是地方場合常見的互動方式，也反問鄧凱勛是否有必要特別拿這件事做文章。

卓並進一步指控，李四川團隊有幕僚在現場拍攝他，稱自己知道拍攝者身分，還表示對方過去擔任媒體時「光明正大」，如今成為幕僚卻「偷偷摸摸」，並要李四川團隊「帶點禮貌回去」。

鄧凱勛之後再度發文回擊卓冠廷，批評卓「惱羞成怒」，表示卓平時在網路上常批評李四川行程，甚至喊「見不到李四川」，如今兩人真的碰面，卻又避開彼此。

鄧凱勛表示，若卓冠廷要討論團隊間的「禮貌」，政治人物行程臨時變動本屬正常，卓過去公開批評李四川時，也未必考慮所謂禮貌。他並酸卓可以自封「鶯歌不禮貌大使」，雙方隔空交鋒火藥味十足。

李四川今出席「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」受訪，被問到當天情況時則表示，「前一天卓冠廷議員說我在躲他，隔天剛好碰到他，我想過去跟他問個安，結果他逃走了，大概就這個樣子。」