貓纜舊案成選戰攻防 李四川：2008年我已在台北縣服務

2008年貓空纜車T16塔柱安全爭議近日被翻出，民進黨陣營質疑國民黨新北市長參選人李四川當年不願遷移塔柱，反要求附近民宅搬遷。李四川今反駁，當時自己早已到台北縣政府服務，並非台北市新工處長；當年是在工程安全研討過程中，針對可能坍塌對下方社區造成的危險提出討論，如今卻被拿來作為選舉抹黑。

李四川今出席國際獅子會「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」受訪表示，民國97年、也就是2008年時，自己已在台北縣服務，並不在台北市政府。

李四川說，當時貓纜塔柱發生問題，相關單位與四大技師公會開會研商，技師公會提出中間可能出現坍塌問題，他因此提出，「如果坍塌，最危險的是底下的社區，那社區是不是也必須要有遷移的考慮？」強調這是在相關研討過程中，基於居民安全所提出的意見。

李四川表示，沒想到這次新北市長選舉又被翻出討論，甚至有人指稱自己當時是台北市新工處長，他認為相關說法是抹黑，「那時候我已經到台北縣了」。

回顧當年事件，2008年薔蜜颱風造成貓纜T16塔柱下方邊坡崩塌，塔柱去留一度引發爭議。當年媒體報導，四大技師公會傾向優先遷移塔柱，李四川則曾認為現地補強在技術上可行，並對遷移的經濟效益及新址提出疑慮。台北市府後續經技術評估，考量居民安全及感受，最終決定將T16塔柱遷移約30公尺；監察院後續調查也認為，考量原塔柱位於環境敏感區，遷移T16塔柱是正確決策。