竹北市長藍白分裂邱臣遠第三 他稱與實地拜票民意「巨大落差」

竹北市藍白宣告分裂，根據「美麗島電子報」發布最新竹北市長民調，在藍白未整合之下，藍綠差距僅3.8個百分點，民眾黨邱臣遠支持度則居第三。對此，邱臣遠今天接受聯訪時回應，這份民調結果「意料中的產品，結果可想而知」，吳子嘉是在忠實執行自己的業務。他近期透過家戶拜訪、掃街拜票，感受到的民意與民調有巨大落差。

民調部分，國民黨吳旭智以29.0%支持度微幅領先民進黨曾聖凱的25.2%，差距僅3.8個百分點；民眾黨邱臣遠支持度則居第三為17.4%，無黨籍李貞秀則墊底為3.6%。

邱臣遠今天早上參加新竹身心障礙權益促進會照護活動，針對吳子嘉董事長公布的民調，邱臣遠聯訪時回應，這份民調結果「意料中的產品，結果可想而知」，吳子嘉是在忠實執行自己的業務。不過他強調，對市民而言，現在最重要的是各候選人的政策論述，自己近期透過家戶拜訪、掃街拜票，感受到的民意與民調有「巨大落差」，也感受到市民對他及民眾黨的期待。

邱臣遠表示，團隊透過家戶拜訪、掃街，實際蒐集市民反映的市政問題，包括三民商圈積淹水、路燈及側溝清淤等，並將民意融入政策論述，每周安排一至兩場政策記者會，陸續針對交通、都市願景、教育及城市規畫提出主張。民調高低起伏都會作為參考，團隊會持續努力，「最主要、最準確的民調」，仍要交由11月28日的投票結果，決定市民心中期待的市長人選。

針對民調顯示邱臣遠在年長者的政黨支持度較低，邱臣遠回應，團隊已陸續提出「幸福1268」長者政策，包括一口假牙全額補助、2劑公費疫苗、6項健康檢查，以及65歲以上長者健保費減免，獲得不錯回響。

邱臣遠表示，過去擔任新竹市副市長、代理市長期間，對敬老愛心卡點數提升、擴大藥局及農會使用範圍、公費疫苗、共餐據點增設及社區活動補助已有相關經驗，未來會持續完整提出政策，已得到年長者認同。

邱臣遠說，民眾黨在地方「沒有樁腳，但是有雙腳、有志工」，會透過實際走訪與傾聽民意，用最堅強的意志力打贏這場選戰。