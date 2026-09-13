侯友宜後續還會站台？李四川：絕對並肩作戰到選戰結束

新北市長侯友宜昨晚出席國民黨新北市長參選人李四川首場大型造勢，並陪同大進場、上台懇託支持。外界關注後續選戰侯友宜是否還會持續站台，李四川今表示，侯友宜「絕對會跟我並肩作戰，一路陪我到選戰結束」。

李四川表示，昨天要感謝侯友宜，以及百工百業、里長與跨黨派議員參選人等人到場支持。

至於後續造勢活動侯友宜是否還會現身，李四川明確表示，「侯市長絕對會跟我並肩作戰，一路陪我到選戰結束。」

侯友宜先前在李四川完成參選登記時也曾陪同現身，昨晚則再度站上大型造勢舞台替李四川懇託。李四川如今表態侯將一路陪同至選戰結束，也代表侯友宜後續仍將持續投入輔選。