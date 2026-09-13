快訊

MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」

青年運動再襲擊沙烏地阿拉伯基地！沙王儲2度求川普出手遭拒

MLB／貝茲締造洛杉磯隊史第1萬轟紀錄 道奇不敵馬林魚終止8連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋東京路跑著防彈衣 粉專酸：青鳥心疼淚目 網問：演到國外不累？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，走訪皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，走訪皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪日本，卻被發現走訪皇居運動驛站體驗跑步，上衣卻可見防彈背心的輪廓，引熱議。沈稱「只要出國都會穿」，因為「我現在被中國通緝，自己安全應該多加注意。」臉書粉專政客爽酸「沈伯洋穿防彈背心在日本奔跑，百萬青鳥心疼淚目。」

2026九合一選舉

粉專貼文說，東京街頭，沈伯洋身穿防彈背心，為了守護台灣的民主自由。他堅定地向前奔跑，即使街上根本沒有人追他，他依然不敢停下。

粉專表示，因為他（沈伯洋）知道，只要跑得夠快，中共的監視就看不見他。這一刻，他不是一個人在奔跑！他背後，是兩千三百萬台灣人民困惑的目光。但粉專也在文末說，只想輕輕問一句：「大熱天的，穿這樣不悶嗎？」

親藍粉專貼文酸沈伯洋在東京街頭穿防彈背心路跑，也湧入網友留言，有網友再酸，「演到國外去，不累嗎？」「作秀，就是在作秀」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日出訪日本，走訪皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日出訪日本，走訪皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供

沈伯洋 青鳥 東京 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／訪日赫見穿防彈背心 沈伯洋「我被中國通緝」：出國都會穿

首都之戰…蔣萬安後援會齊發 沈伯洋赴日請益

沈伯洋「台北隊」為何集體穿米色西裝？政治人物「制服感」不只做給選民看

市長參選人也當網紅？社群成選戰拜票場 留言區海巡、諧音梗樣樣來

相關新聞

新北激戰…李四川拚年輕票 蘇巧慧破同溫層

新北市長選戰登記後進入期中階段，國民黨參選人李四川「穩健往前」，要持續鞏固藍營優勢區、強化綠營弱勢區，還要爭取四十歲以下的年輕選民支持，給年輕人有感將成選戰下半場主軸；民進黨參選人蘇巧慧要「遍地開花」，選前完成一百場掃街，還要「破圈」尋求異溫層支持。

台中對壘…賴清德輔選何欣純 林豐喜力挺江啟臣

賴清德總統昨赴台中市為民進黨市長參選人何欣純輔選，賴總統批評台中市政治理缺失多，發生非洲豬瘟、食安把關不用心，捷運藍線七、八年蓋不好，難怪市政滿意度還輸給雲林、南投與苗栗。國民黨台中市長參選人江啟臣昨成立海龍後援會，民進黨創黨元老、前立委林豐喜相挺，批評民進黨已悖離創黨精神與民意。

觀察站／鞏固藍白合 防竹北效應外溢

新北市長選戰激烈，距選戰七十多天，藍綠已重兵盡出，除鞏固基本盤，更爭取決勝關鍵兩成多的中間搖擺選民，國民黨參選人李四川爭取白營選票是重中之重，對藍營來說，竹北市長藍白合破局不能重演，各地藍白合不容閃失，否則將如「蝴蝶效應」衝擊新北選情。

沈伯洋東京路跑著防彈衣 粉專酸：青鳥心疼淚目 網問：演到國外不累？

民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪日本，卻被發現走訪皇居運動驛站體驗跑步，上衣卻可見防彈背心的輪廓，引熱議。沈稱「只要出國都會穿」，因為「我現在被中國通緝，自己安全應該多加注意。」臉書粉專政客爽酸「沈伯洋穿防彈背心在日本奔跑，百萬青鳥心疼淚目。」

【即時短評】放下鐵鎚改拿麥克風 李四川要打響個人品牌

歷任新北、高雄、台北三都副市長，李四川被譽為「最強副手」、「副市長專業戶」，長年站在市長背後、以工程專業著稱的川伯，首次成為選戰第一男主角，從副手到主角不只是身分轉換，當務之急是型塑獨立於朱立倫、韓國瑜、侯友宜、蔣萬安之外的「李四川品牌」，讓選民看見，站在市長身後多年的人，有一套屬於自己的城市想像，告訴400萬市民想帶新北未來走向哪裡？

年底大選觀察之窗在新北、高雄 藍綠都有不能輸的壓力

距離11月28日地方大選剩76天，聯合報紙本今天在頭版頭做新北選情，而不是民進黨立委遠在日本熱烈炒作的北市選情。藍綠白都知道，六都中的北市、桃園、台中與台南選情都很明朗，新北跟高雄則有很大的懸念，先不說彰化、宜蘭與竹縣的選情，藍若丟了新北、綠若失了高雄，對藍綠各自而言，都是承受不起的大敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。