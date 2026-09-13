沈伯洋東京路跑著防彈衣 粉專酸：青鳥心疼淚目 網問：演到國外不累？

民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪日本，卻被發現走訪皇居運動驛站體驗跑步，上衣卻可見防彈背心的輪廓，引熱議。沈稱「只要出國都會穿」，因為「我現在被中國通緝，自己安全應該多加注意。」臉書粉專政客爽酸「沈伯洋穿防彈背心在日本奔跑，百萬青鳥心疼淚目。」

粉專貼文說，東京街頭，沈伯洋身穿防彈背心，為了守護台灣的民主自由。他堅定地向前奔跑，即使街上根本沒有人追他，他依然不敢停下。

粉專表示，因為他（沈伯洋）知道，只要跑得夠快，中共的監視就看不見他。這一刻，他不是一個人在奔跑！他背後，是兩千三百萬台灣人民困惑的目光。但粉專也在文末說，只想輕輕問一句：「大熱天的，穿這樣不悶嗎？」

親藍粉專貼文酸沈伯洋在東京街頭穿防彈背心路跑，也湧入網友留言，有網友再酸，「演到國外去，不累嗎？」「作秀，就是在作秀」。