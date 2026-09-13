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【即時短評】放下鐵鎚改拿麥克風 李四川要打響個人品牌

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
「做事的品牌，就是李四川。」新北市長侯友宜昨晚陪著李四川大進場，他提到，若市民相信侯友宜，就請投給比侯友宜更會做事的李四川。記者黃義書／攝影
「做事的品牌，就是李四川。」新北市長侯友宜昨晚陪著李四川大進場，他提到，若市民相信侯友宜，就請投給比侯友宜更會做事的李四川。記者黃義書／攝影

歷任新北、高雄、台北三都副市長，李四川被譽為「最強副手」、「副市長專業戶」，長年站在市長背後、以工程專業著稱的川伯，首次成為選戰第一男主角，從副手到主角不只是身分轉換，當務之急是型塑獨立於朱立倫、韓國瑜侯友宜、蔣萬安之外的「李四川品牌」，讓選民看見，站在市長身後多年的人，有一套屬於自己的城市想像，告訴400萬市民想帶新北未來走向哪裡？

2026九合一選舉

在台灣政壇，「川伯」李四川是個獨特存在，沒有政治世家背景，也不是靠口才、顏值取勝，平凡、樸實、真誠，成為他最大賣點。

李四川最鮮明的形象，是長年跑工務留下的粗糙雙手，及頭戴工程帽的工務硬漢身影。一步步從基層工程人員走進市府核心，如今站上新北市長選戰舞台，人生轉折不可謂不大。

過去近15年，李四川與朱立倫、韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等藍營要角共事，深諳老二哲學。站在市長背後，政策由市長決定，工程由他落實，遇到危機往往第一時間出面解圍，「做事勝過說話」的性格，累積大眾對他的專業與信任，也讓「副手」成為最鮮明的標籤。

投入選戰半年來，李四川起初不太適應從幕後走向鎂光燈下的壓力，面對綠營凌厲攻勢，即便堅持不打負面選戰，仍難免被觸動情緒。從不習慣回應，到逐漸學會接招，這場選戰對他而言，不只是爭取選票，也是第一次學習如何成為一名真正的政治主角。

真正讓他有自信的，仍是市政。談起雙北捷運藍圖、北北基桃交通路網、都更及住宅政策，李四川眼神明顯不同，這些累積多年的行政經驗，成為他面對選民最大底氣。對他而言，選戰不是重新創造一個形象，而是如何把過去藏在市長背後的專業，逐漸轉化成自己的城市願景，這也是李四川當前最重要的品牌轉身，從「我替市長做事」，走向「我知道新北下一步要做什麼」。

「選舉可以靠嘴巴，這個我不在行；但做事必須靠雙手，這個我絕對專業」，李四川這句話，道破他的心境及困境。從拿鐵鎚到拾起麥克風，從站在市長身後到站上選戰C位，李四川面對的不只是藍綠攻防，更是一場個人品牌的重新定位，他必須證明，除了「最強副手」，自己也能成為值得選民託付的城市CEO。

國民黨新北市長參選人李四川近日提出「居住新五箭」政策，盼讓老中青三代居住都能獲得解決。記者潘俊宏／攝影
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新北市議長蔣根煌昨成立競選總部，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、新北市長參選人李四川等人同台，要催出藍營支持者的熱情。記者葉信菉／攝影
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李四川 侯友宜 韓國瑜 2026九合一選舉 新北市選舉

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