未被催辭立院副院長？蔡其昌喊：沒公道 江辦回擊：你當年也沒辭

民進黨台中市長參選人何欣純競總今成立，競總主委蔡其昌助講時說，4年前他擔任立院副院長時競選台中市長，不斷被問要不要辭副院長？這次國民黨立院副院長江啟臣選市長，「怎麼沒人問？」真的沒有公道。江啟臣辦公室回應，當時尋求連任的市長盧秀燕沒有要求蔡辭，而蔡沒辭副院長也是事實。

何欣純競總今天下午4時成立，包括賴清德總統、行政院副院長鄭麗君、蔡其昌，以及民進黨黨團總召周周永鴻等人為何欣純站台助講。

蔡其昌指出，有粉絲跟他說，他4年前擔任立院副院長競選台中市長，很多人一直問他有沒有要辭職，江啟臣今年要競選中市長怎麼沒有人問？真的沒有公道。不過，粉絲想說，江啟臣還是不要辭職，因為接棒的會是傅崐萁，國民黨換來換去都一樣。民進黨不同，蔡其昌沒有選，還有何欣純，一個比一個還厲害。

蔡其昌批評，過去台中市府很打拚，就是努力做包裝，高雄近幾年改頭換面，不僅發展演唱會經濟，輕軌更是一條條蓋，但台中這8年交給盧秀燕，卻沒有更進步，如果再交棒給江啟臣，「只會把延宕交棒下去，只會把包裝不解決問題持續交棒」，如果大家覺得城市需要改變，就要支持基層出身的何欣純。