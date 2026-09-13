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台中對壘 賴清德輔選何欣純 林豐喜力挺江啟臣

聯合報／ 記者余采瀅趙容萱胡蓬生／台中報導
民進黨主席賴清德（右）昨天出席台中市長參選人何欣純（左）的競選總部成立大會。 記者黃仲裕／攝影
民進黨主席賴清德（右）昨天出席台中市長參選人何欣純（左）的競選總部成立大會。 記者黃仲裕／攝影

賴清德總統昨赴台中市為民進黨市長參選人何欣純輔選，賴總統批評台中市政治理缺失多，發生非洲豬瘟、食安把關不用心，捷運藍線七、八年蓋不好，難怪市政滿意度還輸給雲林、南投與苗栗。國民黨台中市長參選人江啟臣昨成立海龍後援會，民進黨創黨元老、前立委林豐喜相挺，批評民進黨已悖離創黨精神與民意。

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賴總統昨先赴苗栗縣為黨籍縣長參選人陳品安站台，他說，陳品安當選後的資源對接中央，只要陳品安提的建設全力支持。苗栗縣長鍾東錦競選總部表示，對手陣營「自說自話」。

何欣純昨成立競選總部，賴總統傍晚站台。賴總統說，台中市民普遍對市政不滿意，垃圾半山高，發生非洲豬瘟，食安把關也不用心，捷運藍線七、八年蓋不好，台中市府施政滿意度輸給鄰近的雲林、南投、苗栗，施政沒有平衡發展，產業需求也未滿足。

賴總統強調，台中是中小企業、機械業、製造業重鎮，台灣科技產業要繼續發展，關鍵之一就在台中，加上中東戰爭、俄烏戰爭顯示無人載具重要性，台灣要發展無人載具產業，重要城市也是台中；他希望未來的台中市長，可以選出與中央好好合作的人選。

國民黨台中市長參選人江啟臣（左）昨成立海龍後援會，民進黨創黨元老、前立委林豐喜（右）出席相挺。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）昨成立海龍後援會，民進黨創黨元老、前立委林豐喜（右）出席相挺。記者余采瀅／攝影

江啟臣是海龍蛙兵退伍，他昨成立海龍後援會，多名退役海龍蛙兵相挺。林豐喜服役時也擔任海龍蛙兵，他昨現身挺江，出任海龍後援會顧問團長。林豐喜說，他是民進黨創黨元老，原台中縣區的民進黨是他一手催生，但民進黨悖離創黨精神，悖離民意與民主，他呼籲海龍弟兄團結支持江啟臣。

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