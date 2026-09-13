觀察站／鞏固藍白合 防竹北效應外溢

新北市長選戰激烈，距選戰七十多天，藍綠已重兵盡出，除鞏固基本盤，更爭取決勝關鍵兩成多的中間搖擺選民，國民黨參選人李四川爭取白營選票是重中之重，對藍營來說，竹北市長藍白合破局不能重演，各地藍白合不容閃失，否則將如「蝴蝶效應」衝擊新北選情。

台北市長蔣萬安領軍下，北市昨展開第一場藍白合造勢，以反惡罷、護食安的經驗召喚藍白選民邁向「兄弟齊登山」的共同目標；台中市長盧秀燕到新北輔選更語重心長，強調藍白合不能只是「嘴巴說說」，要展開具體行動。

蔣、盧一席話，不僅是要穩住竹北藍白破局的藍白合全局，更牽動全台最大、最熱的戰場新北市長戰局。各方民調顯示，藍綠激戰下新北基本盤已歸隊，只剩兩成關鍵的中間選民在觀望，其中當然有偏向民眾黨、立場相對搖擺的支持者。

以李四川、蘇巧慧最近要搶攻的五十五萬人口板橋區來說，不只是全台人口最多的行政區，也有更多年輕白營選民，板橋像一座「大型選票壓力測試場」，藍綠勢必寸土不讓。

李四川多次強調新北絕不會改變藍白合作，昨晚造勢國民黨、民眾黨參選人同框進場，展現力守藍白合決心；民眾黨主席黃國昌上午在北市藍白合現場，下午就與桃園市長張善政合體挺民眾黨桃園議員參選人，藍白都試圖將裂痕留在竹北，盼不擴及其他縣市。

畢竟竹北市長藍白合破局後，新竹縣長選情添變數，國民黨「一屍五命」、「贏竹北輸竹縣」耳語不斷，隱憂仍在，新北藍綠戰局激烈且緊繃，即便新北穩住藍白合，若各地藍白再鬥爭，外溢效應恐撼動新北，帶來難以彌補的傷害，徒令民進黨漁翁得利。