聽新聞
0:00 / 0:00

人物側寫／從鐵鎚到麥克風 川伯敲響個人品牌

聯合報／ 本報記者王慧瑛
李四川12日在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影
李四川12日在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影

歷任新北、高雄、台北三都副市長，李四川被譽為「最強副手」、「最強鐵鎚」，有豐富抬轎經驗，生平首次擔綱選戰男主角，面對倒數二個多月的選戰，當務之急是打響獨立於藍營天王外的「川伯品牌」，要讓選民看見站在市長背後多年的人，有屬於自己的城市藍圖，可帶領四百萬新北市民走向未來。

2026九合一選舉

在台灣政壇，「川伯」是獨特存在，在小琉球長大，從小看父親出海捕魚，自己從基層公務員做起，沒有顯赫政治世家背景，也不靠口才顏值取勝。外界對李四川最鮮明的形象，是長年跑工務留下的粗糙雙手及頭戴工程帽的工務硬漢身影，一步步從基層工程人員走進市府核心，如今站上市長選戰舞台，人生轉折不可謂不大。

近十五年，李四川與朱立倫、韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等藍營天王共事，深諳老二哲學，政策由市長決定，工程由他落實，遇到危機他第一時間跳出來處理，近一年連續在台北解決大巨蛋、輝達等棘手難題，累積大眾對他的專業與信任，讓「最強副手」成為最鮮明標籤。

這位「最強副手」終究要走到台前，投入選戰半年來，起初李四川不太適應從幕後走向鎂光燈下的壓力，面對綠營網軍凌厲攻勢，即便堅持不打負面選戰，仍難免被觸動情緒；隨著選舉進程，他也從不習慣回應到逐漸學會接招。昨天首場大造勢，他與侯友宜並肩壓軸進場，受歡迎程度不下於侯，證明他已有從「副手」躍升「主角」的態勢。

只不過面對新北戰局，他必須快速且強而有力的打出「川伯品牌」，畢竟真正他最擅長的仍是市政，一談起雙北藍圖，李四川眼神明顯發亮，積累多年的行政經驗，成為他面對選民最大底氣。

「選舉可以靠嘴巴，這個我不在行；但做事必須靠雙手，這個我絕對專業」，李四川這句話道破他的心境，也說明從拿鐵鎚到拿麥克風的角色轉換。李四川面對的不只是藍綠攻防，更是一場個人品牌的重新定位，他必須證明，自己也能成為值得選民託付的城市ＣＥＯ，讓新北選民願意跟隨「拿鐵鎚的人」。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／潘孟安久違拿麥為梁育慈站台 喊屏東市要突破「最後一哩路」

市長參選人也當網紅？社群成選戰拜票場 留言區海巡、諧音梗樣樣來

不只玩諧音、動漫梗！候選人金句大盤點 1句話藏專業背景

議員質詢播李四川喊「隨便你們」影片 民政局長：不能只看片段

相關新聞

人物側寫／從鐵鎚到麥克風 川伯敲響個人品牌

歷任新北、高雄、台北三都副市長，李四川被譽為「最強副手」、「最強鐵鎚」，有豐富抬轎經驗，生平首次擔綱選戰男主角，面對倒數二個多月的選戰，當務之急是打響獨立於藍營天王外的「川伯品牌」，要讓選民看見站在市長背後多年的人，有屬於自己的城市藍圖，可帶領四百萬新北市民走向未來。

新北激戰 李四川拚年輕票 蘇巧慧破同溫層

新北市長選戰登記後進入期中階段，國民黨參選人李四川「穩健往前」，要持續鞏固藍營優勢區、強化綠營弱勢區，還要爭取四十歲以下的年輕選民支持，給年輕人有感將成選戰下半場主軸；民進黨參選人蘇巧慧要「遍地開花」，選前完成一百場掃街，還要「破圈」尋求異溫層支持。

台中對壘 賴清德輔選何欣純 林豐喜力挺江啟臣

賴清德總統昨赴台中市為民進黨市長參選人何欣純輔選，賴總統批評台中市政治理缺失多，發生非洲豬瘟、食安把關不用心，捷運藍線七、八年蓋不好，難怪市政滿意度還輸給雲林、南投與苗栗。國民黨台中市長參選人江啟臣昨成立海龍後援會，民進黨創黨元老、前立委林豐喜相挺，批評民進黨已悖離創黨精神與民意。

在野團結 蔣萬安、張善政 替白小雞站台

不受新竹縣藍白破局影響，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政和民眾黨主席黃國昌昨天都為白營議員站台。台中市長盧秀燕說，在野陣營要大團結、要整合，才能為人民說話、站在人民這一邊，不只是嘴巴說說，無論合體、共掛看板或競選活動，都須向人民展現藍白合的具體行動。

觀察站／鞏固藍白合 防竹北效應外溢

新北市長選戰激烈，距選戰七十多天，藍綠已重兵盡出，除鞏固基本盤，更爭取決勝關鍵兩成多的中間搖擺選民，國民黨參選人李四川爭取白營選票是重中之重，對藍營來說，竹北市長藍白合破局不能重演，各地藍白合不容閃失，否則將如「蝴蝶效應」衝擊新北選情。

選情初探／金門縣議員第一選區 廿搶十最激烈 老將新人擠破頭

金門縣議員分三個選區，卅五人爭搶十九席，其中第一選區廿搶十最激烈，這一超級戰區不僅新人蜂擁而入，更出現「代夫、代父、代妹」接棒潮，能否順利交棒，關鍵就在原有票源與人脈能否一併移轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。