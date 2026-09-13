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新北熱戰開打 李四川：我要接這一棒

聯合報／ 記者張策王長鼎王慧瑛葉德正林昭彰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（左） 昨晚在板橋辦首場造勢晚會，現任市長侯友宜（右）陪同大進場，光走上台就花費快十分鐘。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左） 昨晚在板橋辦首場造勢晚會，現任市長侯友宜（右）陪同大進場，光走上台就花費快十分鐘。記者黃義書／攝影

新北市長選舉藍綠陷入激戰，藍營天王昨從早到晚為國民黨參選人李四川輔選，昨晚首場大造勢，市長侯友宜強調「李四川接棒我放心」；民進黨參選人蘇巧慧繼上周雙總統級造勢，昨再釋出副總統蕭美琴拉抬影片。十月雙方陣營將有更多天王合體場面，顯示新北市在年底選戰的重要性。

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新北市議長蔣根煌與李四川昨上午聯合成立競選總部，侯友宜、台中市長盧秀燕到場站台。盧秀燕說，這次是她今年大選首度與侯友宜同台輔選，「盧、侯」的台語發音如「愈好」，如果再加上李四川就成了「李、盧、侯，你愈好」，象徵大家都會愈來愈好。

國民黨主席鄭麗文隨後上台則強調，國民黨是實實在在認真做事，卻常常被民進黨「割稻仔尾」，若要拚市政、服務、建設，國民黨不僅是台灣一流，更是世界一流。

李四川昨晚在板橋第二運動場辦首場大型造勢，主辦單位統計超過六千人到場，不少年輕爸媽帶著孩子到場，現場安排青年攤商、九二一受災戶等不同身分素人上台，分享他們過去與李四川接觸的故事；新北藍白議員參選人昨齊聚，侯友宜是陪李並肩壓軸大進場，大批民眾湧向走道搶拍照、握手，兩人走了近十分鐘才抵達舞台。

「做事的品牌，就是李四川。」侯友宜說，若市民相信侯友宜，就請投給比侯友宜更會做事的李四川，李跟他一樣不是選舉咖，絕對不會是「講一畚箕，做事一湯匙。」

李：打造新北雙巨蛋 讓大家站上舞台

李也強調，侯已替新北打下很好基礎，「今天我要接下這一棒，不是重新來過」，昨也宣布，除了推動新北大巨蛋外，未來也要將板橋體育館打造成「新北小巨蛋」，形成「新北雙巨蛋」，最後帶領全場高喊「讓世界走進新北、讓大家站上舞台、讓新北走向世界。」

蘇巧慧昨行程滿檔，還釋出與蕭美琴到金山挖芋頭影片；影片中蕭美琴肯定蘇巧慧對北海岸提出的完整藍圖，期盼一起努力，實現對新北未來觀光發展的美好願景。

蘇：新北捷運建設 中央補助絕不減少

蘇巧慧昨也與交通部長陳世凱為綠營小雞站台，她說，新北市的捷運建設，中央該補助的經費絕對不會減少。陳世凱背書說，未來新北市的軌道建設，中央應補助的經費「一毛都不會少」。

鄭麗文昨在新北批蘇巧慧「公主就是公主啦！再怎麼裝都不像」，蘇巧慧非常聰明，旁邊沒有蘇爸爸、也沒有賴總統，因為她知道蘇院長、賴總統在新北沒有票房，「很厲害、很會選舉」。

針對鄭麗文「公主說」，蘇競選辦公室發言人馬亨亨．夷將表示，為了挽救選情，李四川陣營從上到下，從參選人、黨主席、到黨公職都謾罵蘇巧慧，無助於台灣選風。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨出席黨籍議員參選人後援會，支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨出席黨籍議員參選人後援會，支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

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