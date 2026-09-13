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新北激戰 李四川拚年輕票 蘇巧慧破同溫層

聯合報／ 記者葉德正張策蔡晉宇／連線報導
民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧（前左2）12日到土城區學府市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱情歡迎。（蘇巧慧競選辦公室提供）中央通訊社
民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧（前左2）12日到土城區學府市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱情歡迎。（蘇巧慧競選辦公室提供）中央通訊社

新北市長選戰登記後進入期中階段，國民黨參選人李四川「穩健往前」，要持續鞏固藍營優勢區、強化綠營弱勢區，還要爭取四十歲以下的年輕選民支持，給年輕人有感將成選戰下半場主軸；民進黨參選人蘇巧慧要「遍地開花」，選前完成一百場掃街，還要「破圈」尋求異溫層支持。

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李四川昨天的選舉活動，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及國民黨主席鄭麗文都親自到場站台，展現藍營團結氣勢。民進黨操盤人士表示，蘇巧慧到目前為止的表現，超乎黨內預期，幾個月前，綠營沒人看好蘇巧慧能到九月還和李四川打出五五波成績，但如今隨著侯友宜加入，新北市府系統逐漸動起來，將為選戰投下變數，現在將真正進入「選戰深水區」。

國民黨新北市長參選人李四川12日在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川12日在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。記者黃義書／攝影

民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，蘇巧慧已完成五十一場市場掃街，目標設定選前完成一百場，不只鎖定特定區域，更要持續勤跑新北廿九區。親子活動、掃街等行程每區兼顧，包含北海岸、瑞平雙貢、七星區等地區也持續安排。高碩呈說，蘇巧慧政治路線不走極端，過去在立委選區拿下過半選票，有跨越政黨板塊基礎，加上長期關注兒童、親子及教育議題，「水獺媽媽」長時間累積的形象成為接觸不同族群切入點。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，多份民調觀察，李四川在五十歲以上族群大致占優勢，但四十歲以下支持度有時小幅落後，未來要提出對年輕人有感的政策。

李四川競辦主任江怡臻表示，李四川的整體形象與侯友宜相近，侯是警察出身，李從基層公務員一路歷練，兩人都不以口才見長，是偏向務實、做事型的政治人物，這些特質有機會爭取跨黨派選民認同。

對藍綠「決戰板橋」，高碩呈說，板橋人口多，歷屆選舉都具搖擺性，並非長期由單一政黨穩定勝出，是重要戰場；人口結構上有不少來自中南部移民，各地同鄉會發展蓬勃，若能衝高板橋地區支持率，有機會產生外溢效應。

黃志雄說，雙和、新店、汐止、瑞芳等地仍是藍營相對優勢區塊，後續重點在於鞏固；三鶯、新莊、樹林等選區須再深入經營。板橋人口多、藍綠盤勢相近，須持續強化。

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