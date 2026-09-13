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彰市選戰…陳文賓跨黨相挺 黃柏瑜將邀大咖

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
國民黨彰化市長參選人陳文賓（前排左四）昨舉辦競總成立大會，台南市長參選人謝龍介（前排中），與彰化縣長參選人魏平政（前排左二）高呼「凍蒜」。記者劉明岩／攝影
國民黨彰化市長參選人陳文賓（前排左四）昨舉辦競總成立大會，台南市長參選人謝龍介（前排中），與彰化縣長參選人魏平政（前排左二）高呼「凍蒜」。記者劉明岩／攝影

國民黨彰化市長參選人陳文賓昨天成立競選總部，現場湧進約四千人，原獲邀站台的縣長王惠美未到，指派前副縣長洪榮章代為授旗，國民黨彰化縣長參選人魏平政、無黨籍縣長參選人邱建富都現身為陳文賓加油，白營也有參選人到場，展現超越黨派的實力。

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民進黨彰化市長參選人黃柏瑜（左二）向民眾拜票。 圖／黃柏瑜提供
民進黨彰化市長參選人黃柏瑜（左二）向民眾拜票。 圖／黃柏瑜提供

面對陳文賓獲跨黨派支持，民進黨彰化市長參選人黃柏瑜表示，他仍按自己的選舉步調來走，他與民進黨彰化縣長參選人陳素月將在十月廿四日舉辦聯合競總成立大會，賴清德總統及蔡英文前總統都會前來；無黨籍縣長參選人邱建富則訂今天下午舉辦競總成立大會。

儘管「藍營一姐」彰化縣長王惠美因不滿縣長提名未被尊重，一直未積極從事輔選，陳文賓昨天在彰化市旭光西路競總成立大會，仍期待王惠美站台。不過，王惠美昨天上午有兩個行程無法分身，指派現任彰化縣工策會總幹事洪榮章為陳文賓披彩帶及授戰旗。

國民黨彰化縣長選舉，包括立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章及柯呈枋爭取提名，黨卻未依初選程序，徵召魏平政空降參選。魏平政本月六日成立競總時，包括縣長王惠美及洪榮章、柯呈枋都未到，謝衣鳯未上台，顯示心結未解。

不過，洪榮章及柯呈枋昨天都現身陳文賓競總成立大會，柯呈枋表示與陳文賓有深厚交情，專程為他加油打氣。魏平政見到洪、柯都主動趨前，彎身握手，希望化解心結。

除無黨籍彰化縣長參選人邱建富到場，民眾黨籍縣議員參選人吳韋達也帶領四名市代參選人上台。應邀助講的國民黨台南市長參選人謝龍介即說，「彰化市跟台南市一樣，藍合白百分之一百，沒問題」。

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