屏東市綠拚翻轉、3任縣長力挺 斗六市「3姝爭霸」藍陷分裂

屏東市、雲林縣斗六市長選舉戰雲密布，民進黨縣議員梁育慈挑戰現任屏東市長周佳琪，昨成立競選總部，獲曹啟鴻、潘孟安、周春米三名前後任縣長力挺，力拚屏東市政黨輪替；斗六市則有國民黨黃尤美、民進黨尹令瑛、無黨籍賴淑娞「三姝爭霸」，但縣長張麗善昨現身賴淑娞競選總部，引發藍營分裂聯想。

屏東市長一職七十五年來未曾政黨輪替，民進黨此次徵召梁育慈參選，前縣長潘孟安、曹啟鴻及現任縣長周春米連袂出席助陣。潘孟安說，民進黨過去派人挑戰屏東市長「都差最後一哩路」，屏東市是綠營艱困選區，但梁育慈願意承擔。

周春米提「十大推薦」並授戰旗力挺梁育慈，她說梁育慈當議員期間累積服務超過六千件、辦四百場行動服務，跟著垃圾車走遍大街小巷，「縣市同一隊，屏東才會亮起來」。

下屆雲林縣斗六市長選舉，民進黨由前立委尹令瑛挑戰，國民黨派市代會副主席黃尤美出征，同黨籍縣議員賴淑娞以無黨參選，藍營分裂成選情焦點。

外界關注雲林張家支持動態，賴淑娞昨成立競選總部，縣長張麗善竟現身祝福「旗開得勝、高票當選」，並強調「每個人心中都有自己的理想抱負，都予以尊重」。賴淑娞說，若當選斗六市長，積極為斗六及雲林招商引資。

國民黨雲林縣黨部主委簡明欽說，黨內違規參選黨員，預計下周開考紀委員會通案檢討，替違規參選黨員站台的黨員，將一併討論。