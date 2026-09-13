澎湖縣長選戰 陳振中整合地方派系、吳淑瑾大咖跨海助陣

國民黨澎湖縣長參選人陳振中昨天在馬公成立競選總部，整合在地派系，展示陸戰實力，承諾勇於承擔；民進黨參選人吳淑瑾辦團結大會，獲高雄市長陳其邁及內政部長劉世芳等人跨海加持，出席現場的前縣長高植澎致詞時轟擊國民黨「共產黨化」，火藥味十足。

陳振中競選總部昨在馬公市民族路成立，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、澎縣議長陳毓仁、縣黨部主委陳雙全及無黨團結聯盟主席林炳坤等要角到場站台。

面對綠營跨海大會師，陳振中致詞時強調，「只要大家給我機會，我一定承擔，相信澎湖可以更好」，他並拋出澎湖眼前發展困境，表示已將解決方案納入「十大政見」，將以務實態度引領澎湖朝永續共榮發展。

吳淑瑾昨在澎湖第一酒廠舉辦團結大會，高雄市長陳其邁、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，立委楊曜、王定宇等綠營大咖助陣，其中前縣長高植澎助講直言「國民黨已經共產黨化了，連兩蔣都看不下去」，飄出火藥味。

吳淑瑾說，縣長陳光復年初意外受傷，但「這份責任不能退」，她除承諾接棒陳光復未完成的建設與民主價值，更在陳其邁致贈「好彩頭」加持下，拋出三萬元敬老樂活、兒少機票三五折延長至十八歲、澎科大免學費及成立億元級醫療基金等政策牛肉，爭取選民青睞。