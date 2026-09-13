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角逐市長 南二都藍綠參選人齊攻陸戰、搶基層票

聯合報／ 記者郭韋綺吳淑玲周宗禎／連線報導
國民黨台南市長參選人謝龍介（前右三）昨由南投縣長許淑華（前右五）陪同造勢。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（前右三）昨由南投縣長許淑華（前右五）陪同造勢。記者吳淑玲／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）昨出席市議員參選人湯茹婷競總成立大會。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）昨出席市議員參選人湯茹婷競總成立大會。記者郭韋綺／翻攝

2026九合一選舉

南二都市長選舉升溫，藍綠不約而同拚陸戰、搶基層。國民黨高雄市長參選人柯志恩昨再喊「下架新潮流」，民進黨參選人賴瑞隆回擊，柯只剩政治、攻擊性語言。國民黨台南市長參選人謝龍介昨天下午在「神力女超人」南投縣長許淑華助陣下，率藍白車隊直搗民進黨參選人陳亭妃本命安南區，陳亭妃則開箱競選總部反攻，並替無黨籍議員參選人許又仁站台，高喊挺妃「六席全上」。

柯志恩昨早先赴前鎮為議員參選人湯茹婷站台，下午出席學術界後援會成立大會，近六十名南部公私立大學及技職體系學者齊聚，宣示為高雄未來發展找方向。她在湯茹婷競總成立大會時重申，大家目標一致，就是凝聚在野力量一起「下架新潮流」。

面對柯喊下架，賴瑞隆回擊，選舉若整天使用政治、攻擊性的語言，不會獲市民認同。賴瑞隆昨天下午成立鳳山後援會，由立委許智傑擔任會長，集結基層全力固票。媒體追問，藍營已布局鳳山、旗山、岡山「三山造勢」，綠營腳步相對緩慢，賴瑞隆回應，會照自己的節奏，透過「九宮格戰術」串聯百工百業，拉高選戰層次。

謝龍介昨在南投縣長許淑華助陣下，率藍白議員參選人展開車隊遊行，直搗對手陳亭妃本命安南區。他表示，民進黨在台南執政卅三年，台南仍面臨淹水、官商勾結等問題，「已經夠了」，台南人不欠民進黨，也不欠國民黨，這次要讓台南改變、讓人民作主，寫下新的歷史。

陳亭妃昨進駐永康競選總部，預告下月十一日成立，總部坐落在台南城市發展的重要節點。這次空間設計以「美學台南」為核心，即是從台南人的生活出發，打造兼具美感、質感與溫度的選戰空間。而總部戶外跑道象徵台南持續向前的腳步，也象徵市政經驗一棒接一棒的承接與延續；空間中融入數字「1」的設計意象，代表台南四百年來第一位女市長的歷史意義。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（前排左五）昨成立鳳山後援會。記者郭韋綺／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（前排左五）昨成立鳳山後援會。記者郭韋綺／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃（前中）昨進駐競總。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃（前中）昨進駐競總。圖／陳亭妃提供

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