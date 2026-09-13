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首都之戰 蔣萬安後援會齊發 沈伯洋赴日請益

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨在後援會成立大會致詞，感謝同鄉會、華僑與新住民長期為台北付出。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨在後援會成立大會致詞，感謝同鄉會、華僑與新住民長期為台北付出。記者張文玠／攝影

首都選戰升溫，台北市長蔣萬安進入選戰行程，鞏固陸戰，昨多個後援會成立，國民黨主席鄭麗文也站台，國民黨五連霸老議長吳碧珠也助陣，喊出讓蔣萬安更上一層樓、再接再厲「當我們的市長」。民進黨市長參選人沈伯洋赴日成立後援會，借鏡日本政策。

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蔣萬安昨參加士林後援會開張活動，二○一八年宣布不再競選連任議員的吳碧珠，現身力挺。她說，蔣萬安執政後，台北市的進步看得到，也看得到蔣四年來的認真打拚，希望大家讓蔣萬安衝高票。

另外，北市同鄉會、華僑、新住民團體等三團體的蔣萬安後援會也在昨成立，國民黨主席鄭麗文到場加持，但蔣萬安隨後趕往新北新店區，參加台北市後備憲兵荷松協會聯誼餐敘，兩人並未與蔣萬安同台。

蔣萬安細數政績，包含輝達落腳台北、捷運六線齊發、恢復重陽敬老禮金等，強調將持續為所有市民打拚，並跟所有黨籍議員攜手努力。

鄭麗文致詞大罵民進黨，把蔣萬安長子蔣得立捲入，製造仇恨，撕裂社會。今年選情也很冷，因為綠色恐怖的寒蟬效應，希望支持者催票、拉票、投票，不只年底投票要贏，二○二八年更要重返執政。

沈伯洋前天赴日，昨上午前往皇居走訪運動驛站，下午出席「沈伯洋市長後援會全日本大會」，沈穿著防彈背心引發熱議。沈回應「我們必須對選民負責，我現在被中國通緝，自己安全應該多加注意，才不會有什麼閃失。」

他說，運動驛站跑者提出許多實用的意見及對台北運動驛站想像。訪日另一重點是了解日本有許多措施減少交通事故，包含減輕駕駛壓力、維持運量及路線排程等。另外，沈伯洋接受中廣節目接受主持人王偉忠專訪，資深媒體人趙少康指出中廣邀約台北市長蔣萬安多次未果，蔣萬安表示，他前陣子才參加趙大哥的節目，其實在總質詢期間，市政工作非常忙碌，相關邀約，幕僚團隊也都在進行中。

沈伯洋說，市長參選人本就要接受各式挑戰和質疑，他不怕挑戰、不怕被問倒，若有準備不足的問題則好好準備後再回應，而蔣萬安政務繁忙，回應難免稍慢。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）赴日參加日本後援會活動，民進黨立委前往助陣。圖／沈伯洋團隊提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）赴日參加日本後援會活動，民進黨立委前往助陣。圖／沈伯洋團隊提供

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