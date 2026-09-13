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選情初探／金門縣議員第一選區 廿搶十最激烈 老將新人擠破頭

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門縣議員分三個選區，卅五人爭搶十九席，其中第一選區廿搶十最激烈，這一超級戰區不僅新人蜂擁而入，更出現「代夫、代父、代妹」接棒潮，能否順利交棒，關鍵就在原有票源與人脈能否一併移轉。

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第一選區橫跨金城、金寧及烏坵，現任議員洪允典、董森堡、蔡其雍、陳泱瑚、許大鴻、石永城、唐麗輝尋求連任，另有多名新人加入戰局，形成老將守城、接班人馬搶位局面。

「代夫出征」是民眾黨女將尚文凱，丈夫是現任副議長歐陽儀雄，因排黑條款無法再戰，妻子披掛上陣。尚文凱曾參加二○二二年立委選舉，當時拿一萬三一七七票，累積全縣知名度與基層實力。

如今轉戰議員，歐陽儀雄多年經營的地方人脈能否順利移轉，是尚文凱能否出線的關鍵。

另一組「代妹出征」是許玉仙，因助理費官司纏身的許玉昭原本要派姪女代打，最後改由胞姊出馬，許玉仙與丈夫長期在金寧經營地方，具一定人脈基礎；姊妹之間的政治資源能否順利轉移，有待後續驗證。

李養生由女兒李慧艷「代父上陣」，李養生連任兩屆議員，長期深耕地方，近期接任金門縣李氏宗親會理事長；李慧艷長期擔任服務處主任，若能整合父親既有支持者與宗親網絡，能量不可小覷。

除了接班人馬，兩任金寧鄉長屆滿轉戰議員的楊忠俊，以及立委陳玉珍服務處主任董家瑋等新人，也各自挾地方歷練、政黨或基層組織資源參戰，讓選情更加複雜。

地方分析，第一選區雖有十席空間，但老將也不敢鬆懈，此次出現多組「代打」人馬，考驗是「人走票還在不在」，家族累積的聲望、組織與選票能轉移多少，「打幾折」將是接棒能否成功關鍵。

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