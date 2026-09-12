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影／侯友宜：我的兄弟李四川 凍蒜！

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。晚會高潮新北市長侯友宜與李四川一同大進場，受到支持民眾熱烈的歡迎，營造藍營團結氣勢。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。晚會高潮新北市長侯友宜與李四川一同大進場，受到支持民眾熱烈的歡迎，營造藍營團結氣勢。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。晚會高潮新北市長侯友宜與李四川一同大進場，受到支持民眾熱烈的歡迎，營造藍營團結氣勢，呼籲一同支持做事不分顏色、認真打拚建設的李四川；並喊出「新北要接棒 侯李好巿長」。

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侯友宜致詞時表示，用最熱情的心情和大家站在一起，懷著同樣的心情和我的兄弟李四川站在一起。在要進來的時候，大家拼命擠、拼命往前推，就是友宜、友宜、友宜，凍蒜、凍蒜，就是希望支持侯友宜。侯友宜以當年競選連任市長的競選歌曲表示，友宜、友宜、友宜，凍算！凍算！凍算！台灣人的四川、四川、四川，凍蒜、凍蒜、凍蒜！

侯友宜表示，新北市現在拼全世界最進步的都市，拼到排在最前面。接下來要完成四環八線，翻轉新北市，現在不是侯友宜，是李四川對不對。侯友宜呼籲，挺李四川好不好，我們四百萬市民的好朋友。侯友宜表示這是自己的願望。

侯友宜表示，捷運延伸到哪裡、都市更新就做到哪裡、產業發展就到哪裡，生活就在那裡！改變新北市的格局，捷運四環八線，未來就不一樣，四通八達，接續跟台北市合作做民汐線，北接基隆、東接台北、南連接桃園；北北基桃的生活圈中心點，就在新北市。

國民黨新北市長參選人李四川晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。晚會高潮新北市長侯友宜與李四川一同大進場，受到支持民眾熱烈的歡迎，營造藍營團結氣勢。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。晚會高潮新北市長侯友宜與李四川一同大進場，受到支持民眾熱烈的歡迎，營造藍營團結氣勢。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。新北市長侯友宜與李四川高呼凍蒜，營造藍營團結氣勢。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。新北市長侯友宜與李四川高呼凍蒜，營造藍營團結氣勢。記者黃義書／攝影

侯友宜 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉

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