首場造勢民眾湧走道搶拍照握手 李四川登台高呼打造新北「雙巨蛋」

國民黨新北市長參選人李四川今晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「我們都挺李四川」，現場支持者突破6000人。在競選主題曲首度公開演唱後，國民黨及民眾黨、無黨籍議員參選人陸續登台，主持人逐一唱名，台下也一一高喊「凍蒜」。壓軸登場的李四川則由新北市長侯友宜陪同大進場，大批民眾湧向走道搶拍照、握手，兩人走了近10分鐘才抵達舞台，副市長劉和然也到場聲援。

晚間7時30分左右，侯友宜與李四川共同從群眾間進場，支持者立即湧向兩側走道，不少人高舉手機搶拍，也有人伸手希望與兩人握手。原本不長的進場路線，兩人沿途停下互動，前後花了近10分鐘才抵達舞台。

李四川壓軸致詞時，首先談到自己近期走遍新北29區，雖然每天從早到晚跑行程「真的會累」，但一路看到自己過去參與的建設逐步完成、曾協調的問題陸續解決，也遇見許多老朋友、老鄰居，讓他有繼續往前走的動力。

他也再次提到自身背景，表示自己從屏東小琉球長大，父親出海捕魚，自己進入政府後也是從基層公務員做起，沒有特殊政治背景，「交到我手上的事情，就把它做好；遇到問題，就想辦法解決」，一步一步走到今天參選新北市長。

李四川並以「海納百川」說明自己的城市想像，表示不論是在地新北人，或從中南部、東部，甚至世界各地來到新北工作、結婚、生子，只要願意一起為新北打拚，新北就應該提供機會與舞台。

產業政策方面，李四川表示，未來將推動AI科技產業廊帶，透過蘆社大橋串聯台北與新北產業聚落，並以淡海新市鎮為核心推動「北有科學城」，引進科技研發、國際企業及人才，希望讓新北人不必離開新北，也能找到世界級的工作。

今晚最大政策亮點則落在場館建設。李四川宣布，除了推動新北大巨蛋外，未來也要將今晚活動所在地板橋體育館重新改建、升級，打造「新北小巨蛋」，形成「新北雙巨蛋」。

他表示，新北大巨蛋定位為大型國際體育賽事及活動場館，新北小巨蛋則作為音樂、文化、運動及青年活動的多功能舞台，可舉辦運動賽事、演唱會、音樂會及藝文表演。他強調，「我要的不是多蓋一座館，而是多給每個人一個舞台，多給新北市一個讓世界看見的機會。」

談到侯友宜市府8年施政，李四川則說，侯已替新北打下很好基礎，自己過去也參與許多建設，因此「今天我要接下這一棒，不是重新來過」，既有建設要延續、需要做的繼續推動，遇到困難則設法突破，「一棒接一棒，新北才會越來越棒」。

他並強調，404萬人口的新北不可能只靠一個李四川，未來要和議員、里長及所有市民一起打拚，「29區，一區都不能少；404萬市民，一個都不能漏掉」，最後帶領全場高喊「讓世界走進新北、讓大家站上舞台、讓新北走向世界」。

李四川今晚是投入新北市長選戰後首度舉辦大型造勢，侯友宜親自陪同大進場並站台懇託，藍營另規畫10月4日在板橋第一運動場舉辦規模更大的造勢活動，預料屆時將有更多藍營重量級人物合體。蘇巧慧9月5日才在板一舉行萬人大型造勢，藍綠接連將大型政治動員壓在板橋，也讓新北選戰核心戰區的交鋒持續升溫。

國民黨新北市長參選人李四川晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「海納百川 我們都挺李四川」晚會。晚會高潮新北市長侯友宜與李四川一同大進場，受到支持民眾熱烈的歡迎，營造藍營團結氣勢。記者黃義書／攝影

板橋體育館今晚湧入超過6000名支持者參加李四川首場大型造勢，館內座位幾乎坐滿，走道也擠滿搶拍照、握手的民眾。記者黃義書／攝影

板橋體育館今晚湧入超過6000名支持者參加李四川首場大型造勢，館內座位幾乎坐滿，走道也擠滿搶拍照、握手的民眾。記者張策／攝影

板橋體育館今晚湧入超過6000名支持者參加李四川首場大型造勢，館內座位幾乎坐滿，走道也擠滿搶拍照、握手的民眾。記者黃義書／攝影