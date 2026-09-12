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釋放明確「交棒訊號」 侯友宜掛保證：做事的品牌就是李四川

聯合報／ 記者張策王長鼎王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜陪李四川大進場，展現交棒氣勢，侯友宜掛保證「做事的品牌，就是李四川」。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜陪李四川大進場，展現交棒氣勢，侯友宜掛保證「做事的品牌，就是李四川」。記者王長鼎／攝影

距投票剩77天，國民黨新北市長參選人李四川今晚在板橋體育館（俗稱板二）辦首場大型造勢，今晚訴求「海納百川，我們都挺李四川」，多位素人談他們眼中的李四川，藍白議員參選人齊聚，展現新北藍白堅定合作氛圍。新北市長侯友宜陪李四川大進場，展現交棒氣勢，侯友宜掛保證「做事的品牌，就是李四川」。

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「新北要接棒，侯李好市長！」、「實事求是，好好做事！」今晚造勢現場氣氛沸騰，國民黨提名的38名議員參選人合體造勢，議員參選人清一色穿上白色T恤，民眾黨議員參選人也一一上台亮相，李四川以新北藍白母雞之姿，帶小雞大步向前衝刺，展現新北藍白大團結聲勢。

今晚造勢晚會現場，先是安排不同身分素人站上台，說出他們眼中的李四川，用庶民語言力抗綠營主打的府院黨輔選大軍。更具象徵意義的是，侯友宜陪同李四川大進場。兩人並肩走進會場，除了替李四川凝聚藍營基本盤，也釋放明確的「交棒」訊號。

在進唱歌曲「愛人醉落去」的歌詞「愛人喲伊喲伊喲伊」旋律中，侯友宜陪李四川大進場，受到支持者熱情簇擁。侯友宜說，他在新北服務16年，安居樂業是他施政核心價值，近年新北各項建設都有亮眼成績，捷運建設是一大指標，新北市營運中的捷運路網總長度已達到108公里、共90座車站，穩居全國之冠，新北市近年推動「三環六線」並擘畫「四環八線」，2035年目標是讓新北捷運路網達到189公里、182座車站，平均每10萬人享有4.5座車站密度，這項車站密度指標將超越日本東京與韓國首爾。

「8年做不完的，接下來8年交給李四川。」侯友宜細數新北四大都心規畫成果及進度，第一都心板橋（新板特區及周邊），是新北的政治、經濟與商業核心，發展已趨近100%成熟。第二都心是第二行政中心所在地的三重，第二行政中心預計今年10月完工，可望帶動溪北地區發展。第三都心是新莊（新莊副都心／塭仔圳市地重劃區），穩步布局大規模重劃區，推動產業轉型。第四都心是在樹林（新北大巨蛋與機五用地），將推動新北大巨蛋等重大發展計畫。

侯友宜致詞時，多次提到「四川兄弟」，強調「我見證過他的功力，李四川接棒我放心」。侯提到，他在公職體系50年，僅當過警察、進新北市府服務兩個角色，李四川跟他一樣不是選舉咖，絕對不會是「講一畚箕，做事一湯匙」。

新北市在英國智庫公布的2026幸福城市指數（Happy City Index）榮上全球第44名，超越台北市，摘下全台排名第一佳績。侯友宜說，他希望有一個比他更會做事的人，帶領新北成為更偉大的城市，成為全世界都認同的城市

「做事的品牌，就是李四川。」侯友宜提到，若市民相信侯友宜，就請投給比侯友宜更會做事的李四川。

侯友宜近來受訪時，多次強調「我的接棒人選就是李四川，四川兄弟我們一起拚」，他說捷運四環八線等建設需要懂工程的人來接棒，李四川是最適合延續市政的下一位新北市長，李四川則說，他和侯友宜默契是用用行動來證明，不需要言語多說。目前正值新北市議會定期會，待議會市政總質詢告一段落，侯友宜將接任競總主委，加大輔選力道助攻李四川，訴求接棒延續新北榮耀，務實治理再升級。

李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影
李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影

李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影
李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影

李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影
李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影

李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影
李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影

李四川 侯友宜 2026九合一選舉 新北市選舉 國民黨 民眾黨 藍白

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