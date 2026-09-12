阿美族媳婦蘇巧慧提原民政見 預算翻倍、照顧族人生活文化

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市原住民族聯合文化活動，阿美族媳婦的她受到族人熱情歡迎。蘇巧慧表示，新北市有超過6萬名原住民族人，是全台直轄市原住民族人口第二多的城市，許多族人離開原鄉後，在新北生活、工作、成家，市府應該提供更完整的支持，她提出預算加倍，從生活、文化及制度三面向強化原住民族政策，讓族人在都市能安心生活，並傳承自己的文化。

蘇巧慧提出提高原住民族社團補助，減輕族人舉辦文化活動的經費負擔；增加原住民族語言認證獎勵級別，鼓勵都市原住民族下一代學習族語；並擴大原鄉歲時祭儀返鄉交通補助，開放團體包車返鄉參加歲時祭儀，讓族人回家的路更便利。

蘇巧慧也提出多項生活照顧政策，包括擴大原住民族租金補貼，只要是在新北市無自有房屋的族人都可提出申請；針對55歲以上族人，提供最高5萬元假牙補助，減輕長輩生活負擔。

青年部分，蘇巧慧則提出「原住民青年品牌孵化計畫」，協助原住民族青年在藝文、觀光、體育等領域發展，打造個人品牌並增加創業機會。針對原鄉家庭托育需求，她也承諾，未來若當選新北市長，將在烏來建置公共托育中心，增加原鄉托育量能，讓族人不必為了照顧孩子跨區奔波。

蘇巧慧指出，除政策與經費，原住民族的聲音也應真正進入市政決策，她提出新增傳統領袖（頭目）「文化傳承事務費」、明確化傳統領袖職權，並定期舉行「市長與原住民族領袖高峰會議」，建立市府與族人直接溝通的管道；同時成立「新北市原住民族青年團」，讓年輕世代也能參與市政。

蘇巧慧也提出支持各族群恢復及延續傳統社會制度，包括將阿美族「年齡階層相關活動」納入補助項目，讓重要文化制度得以延續；並推動烏來部落公法人制度，讓部落在公共事務上擁有更多自主決定空間。

蘇巧慧表示，未來她會和原住民族站在一起，透過更多資源與完整制度，讓族人的聲音能直接進入市政決策，打造多元族群共好的新北市。